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18:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Макгрегора выразил соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Тренер ирландского представителя смешанных единоборств Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал новость о смерти отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова.

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Источник: РИА "Новости"

Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу на 58-м году жизни. По данным властей Цумадинского района Дагестана, Нурмагомедов-старший умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Очень грустно слышать новости о смерти Абдулманапа. Гений единоборств, который вдохновил огромное количество бойцов. К сожалению, мы потеряли такого специалиста, который находился в самом расцвете сил. Покойся с миром. Выражаю слова поддержки и наилучшие пожелания его семье в этот трудный период», — написал Кавана в своем аккаунте в Twitter.

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Хабиб Нурмагомедов дрался с Макгрегором на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка между бойцами произошел конфликт, который перерос в массовую драку.

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