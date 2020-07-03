Тренер Макгрегора выразил соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова

Источник: РИА "Новости"

Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу на 58-м году жизни. По данным властей Цумадинского района Дагестана, Нурмагомедов-старший умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Очень грустно слышать новости о смерти Абдулманапа. Гений единоборств, который вдохновил огромное количество бойцов. К сожалению, мы потеряли такого специалиста, который находился в самом расцвете сил. Покойся с миром. Выражаю слова поддержки и наилучшие пожелания его семье в этот трудный период», — написал Кавана в своем аккаунте в Twitter.