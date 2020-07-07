Порье захотел нанести Нурмагомедову первое поражение в карьере

Спортсмен заявил, что хочет нанести действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) первое поражение в карьере. По словам Порье, ему интересен бой с Нурмагомедовым, даже если на кону не будет стоять пояс. Американец отметил, что победа над россиянином впишет его имя в историю.