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10:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бойцовский остров» под угрозой срыва. Дана Уайт может потерять главный титульный бой

Мы верим, что Пётр Ян спасёт ситуацию, но отказов от участия слишком много.

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Источник: AP 2020

Минувшим вечером я летел Аэрофлотом из Москвы в Краснодар. Организация, досмотр, меры безопасности — всё на высшем уровне. Уже в самолёте пара человек покашливала, но тут наверняка влияние кондиционера сказывается. Правда, там летели простые люди. Кому какое дело?

А вот до события, которое может войти в историю, которое обещает стать легендарным, дело есть. Но только в каком смысле и в какую историю оно войдёт? После серии турниров в Лас-Вегасе казалось, что весь мир у ног владельца UFC. И даже бойцы, которые пытались требовать у него каких-то немыслимых денег, затихли в ожидании развития событий. Если Уайт выстрелит на «Бойцовском острове», честь ему и хвала, если нет — на него спустят всех… недовольных.

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Точечные удары коронавируса Дана отражал парнями из низших лиг, которые готовы были бросить свои слабо подготовленные телеса на алтарь главного промоушена планеты. И мы имели сомнительное удовольствие наблюдать за тем, как судья и угловой уговаривали перепуганного и дезориентированного бойца вернуться в октагон и упасть уже на камеру. Речь, понятное дело, о Максе Роскопфе, который молил всех вокруг не отправлять его на это избиение ещё раз.

К чему я эту тему поднял? Всё очень просто. События, которые мы наблюдаем в последние недели в США, в которых активное участие принимают элитные спортсмены, не могут не принести своих негативных плодов. В Северной Америке очередная вспышка набившего всем оскомину заболевания, во многом она связана с массовыми уличными протестами. И переезд на остров Яс, в данной ситуации, Дану Уайта и UFC может не спасти.

Мы искренне сожалеем о том, что Камару Усману приходится во второй раз переживать стресс от того, что, возможно, у него сменится соперник. Нет, мы, конечно, помним и о том, как тот же Хабиб рассказывал, что ему плевать, когда и с кем драться. «Дайте 30 минут отдохнуть, и я вернусь в ринг против кого угодно». Но ведь в реальности Орлу не доводилось претворять подобное в жизнь. И сейчас UFC может лишиться главного боя июля.

Для нас этим боем безусловно является титульник Петра Яна. Но мы не можем рассматривать его в отрыве от всего турнира. А ведь сейчас он трещит по швам!

«Бойцовский остров» из легендарного события может превратиться в главное фиаско в карьере Уайта. И уж тут ему припомнят вообще всё! Сначала турнир лишился Гилберта Бёрнса, который подхватил злосчастный вирус. А теперь, после того как Дана пошёл навстречу одному из забастовщиков — Хорхе Масвидалю, тест его тренера дал положительный результат.

UFС рассказала, как готовится обеспечить безопасность бойцов и их команд, но уже на подступах несёт потери. Майк Браун, тренер Масвидаля, заразился коронавирусом перед турниром UFC 251, сообщает MMAfighting. Позже эту информацию подтвердил сам Браун, отметив при этом, что он в порядке. Официальной реакции UFC пока нет, но по правилам Всемирной организации здравоохранения Хорхе должен отправиться на карантин, а также все, кто с ним контактировал.

И в этой связи возникает вопрос: «Бойцовский остров» — это легенда, которая воплотится в жизнь или величайший провал в карьере Даны Уайта? Неужели лучший спортивный менеджер в истории спорта допустил самый главный промах в своей карьере? Или все эти события так и не затронут райский остров Яс? Но тогда как латать пустеющий кард? Ведь Абу-Даби потерял часть россиян, которые не готовы драться в следующие две недели. Законный траур по Абдулманапу Нурмагомедову.

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А тут ещё ранимая девушка Роуз Намаюнас, у которой родственница пострадала от COVID, снова может съехать с боя. Ранее был отменён бой Марины Родригес и Карлы Эспарзы. У Марины был также диагностирован коронавирус. Те же Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили вылет на «Бойцовский остров» из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Карды перекраиваются, и вспоминать о былых фиаско не хочется.

Дана продолжает с голливудской улыбкой рекламировать продукты, которые фанаты могут купить сейчас, пока всё это не превратилось в тыкву. Но мы, в России, искренне надемся на то, что состоится главный для нас бой — Петра Яна и Жозе Алду. Сибиряк готов биться за титул и забирать его. В остальном же остаётся только верить в менеджерский гений Даны Уайта и матчмейкеров, которые сейчас самой мелкой гребёнкой прочищают мир ММА.

По сути, осталось лишь три дня до того момента, когда большой босс выйдет перед камерами и произнесёт: «Всё пропало!» Но этого не произойдёт, и нам предстоит вновь убедиться в гении Даны. Однако представить, как он всё это разрулит, сейчас очень сложно.

Игорь Брагин

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