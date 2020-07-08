«Бойцовский остров» под угрозой срыва. Дана Уайт может потерять главный титульный бой
Мы верим, что Пётр Ян спасёт ситуацию, но отказов от участия слишком много.
Мы верим, что Пётр Ян спасёт ситуацию, но отказов от участия слишком много.
Минувшим вечером я летел Аэрофлотом из Москвы в Краснодар. Организация, досмотр, меры безопасности — всё на высшем уровне. Уже в самолёте пара человек покашливала, но тут наверняка влияние кондиционера сказывается. Правда, там летели простые люди. Кому какое дело?
А вот до события, которое может войти в историю, которое обещает стать легендарным, дело есть. Но только в каком смысле и в какую историю оно войдёт? После серии турниров в
Точечные удары коронавируса Дана отражал парнями из низших лиг, которые готовы были бросить свои слабо подготовленные телеса на алтарь главного промоушена планеты. И мы имели сомнительное удовольствие наблюдать за тем, как судья и угловой уговаривали перепуганного и дезориентированного бойца вернуться в октагон и упасть уже на камеру. Речь, понятное дело, о Максе Роскопфе, который молил всех вокруг не отправлять его на это избиение ещё раз.
К чему я эту тему поднял? Всё очень просто. События, которые мы наблюдаем в последние недели в США, в которых активное участие принимают элитные спортсмены, не могут не принести своих негативных плодов. В Северной Америке очередная вспышка набившего всем оскомину заболевания, во многом она связана с массовыми уличными протестами. И переезд на остров Яс, в данной ситуации, Дану Уайта и UFC может не спасти.
Мы искренне сожалеем о том, что Камару Усману приходится во второй раз переживать стресс от того, что, возможно, у него сменится соперник. Нет, мы, конечно, помним и о том, как тот же Хабиб рассказывал, что ему плевать, когда и с кем драться. «Дайте 30 минут отдохнуть, и я вернусь в ринг против кого угодно». Но ведь в реальности Орлу не доводилось претворять подобное в жизнь. И сейчас UFC может лишиться главного боя июля.
Для нас этим боем безусловно является титульник Петра Яна. Но мы не можем рассматривать его в отрыве от всего турнира. А ведь сейчас он трещит по швам!
UFС рассказала, как готовится обеспечить безопасность бойцов и их команд, но уже на подступах несёт потери. Майк Браун, тренер Масвидаля, заразился коронавирусом перед турниром UFC 251, сообщает MMAfighting. Позже эту информацию подтвердил сам Браун, отметив при этом, что он в порядке. Официальной реакции UFC пока нет, но по правилам Всемирной организации здравоохранения Хорхе должен отправиться на карантин, а также все, кто с ним контактировал.
И в этой связи возникает вопрос: «Бойцовский остров» — это легенда, которая воплотится в жизнь или величайший провал в карьере Даны Уайта? Неужели лучший спортивный менеджер в истории спорта допустил самый главный промах в своей карьере? Или все эти события так и не затронут райский остров Яс? Но тогда как латать пустеющий кард? Ведь
А тут ещё ранимая девушка Роуз Намаюнас, у которой родственница пострадала от COVID, снова может съехать с боя. Ранее был отменён бой Марины Родригес и Карлы Эспарзы. У Марины был также диагностирован коронавирус. Те же Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили вылет на «Бойцовский остров»
Дана продолжает с голливудской улыбкой рекламировать продукты, которые фанаты могут купить сейчас, пока всё это не превратилось в тыкву. Но мы, в России, искренне надемся на то, что состоится главный для нас бой — Петра Яна и Жозе Алду. Сибиряк готов биться за титул и забирать его. В остальном же остаётся только верить в менеджерский гений Даны Уайта и матчмейкеров, которые сейчас самой мелкой гребёнкой прочищают мир ММА.
По сути, осталось лишь три дня до того момента, когда большой босс выйдет перед камерами и произнесёт: «Всё пропало!» Но этого не произойдёт, и нам предстоит вновь убедиться в гении Даны. Однако представить, как он всё это разрулит, сейчас очень сложно.
Игорь Брагин