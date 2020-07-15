Петр Ян назвал сроки завершения карьеры

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Ян заявил, что планирует драться максимум до 30 лет.

«Через 10 лет по-любому я буду не в спорте. Хочется заниматься каким-то своим делом, бизнесом своим. Мне уже будет 37 лет, я буду стар для профессиональной карьеры. У меня нет желания долго быть в спорте», — рассказал 27-летний спортсмен.

14 июля Ян высказался на тему сравнения с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.

Спортсмен заявил, что не хочет быть ни на кого похожим, потому что каждый хорош по-своему.