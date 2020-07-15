Петр Ян назвал сроки завершения карьеры
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в интервью сообществу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) во «ВКонтакте» назвал сроки завершения карьеры.
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в интервью сообществу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) во «ВКонтакте» назвал сроки завершения карьеры.
Ян заявил, что планирует драться максимум до 30 лет.
«Через 10 лет
14 июля Ян высказался на тему сравнения с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.
Спортсмен заявил, что не хочет быть ни на кого похожим, потому что каждый хорош
12 июля Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. На счету россиянина теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом Ян не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.