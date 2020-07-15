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16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Петр Ян назвал сроки завершения карьеры

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в интервью сообществу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) во «ВКонтакте» назвал сроки завершения карьеры.

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Ян заявил, что планирует драться максимум до 30 лет.

«Через 10 лет по-любому я буду не в спорте. Хочется заниматься каким-то своим делом, бизнесом своим. Мне уже будет 37 лет, я буду стар для профессиональной карьеры. У меня нет желания долго быть в спорте», — рассказал 27-летний спортсмен.

14 июля Ян высказался на тему сравнения с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.

Спортсмен заявил, что не хочет быть ни на кого похожим, потому что каждый хорош по-своему.


Чемпион UFC Петр Ян — о победе над Жозе Алдо: это был бой с мощным соперником
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12 июля Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. На счету россиянина теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом Ян не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.

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