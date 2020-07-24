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22:36 (мск), источник: ТАСС

Исмаилов досрочно победил Александра Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам АСА

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил соотечественника Александра Емельяненко. Поединок состоялся в Сочи без зрителей в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Первый и второй раунды проходили с преимуществом Исмаилова. В первой пятиминутке Емельяненко спас от нокаута гонг об окончании раунда.

Исмаилову для боя пришлось перейти из среднего в тяжелый вес, в котором выступает Емельяненко. Перед боем Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов — 94,6 кг. Поединок должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Исмаилов выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. С 2018 года он представлял организацию Fight Nights Global, после чего в 2019 году ушел в АСА и успел одержать две победы. Емельяненко не выступал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах с 23 августа 2018 года, тогда его поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью. 30 ноября прошлого года он победил по правилам бокса штангиста Михаила Кокляева.

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В апреле 2014 года в отношении Емельяненко было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании, в мае 2015 года он был осужден на 4,5 года и был досрочно освобожден в ноябре 2016 года. Александр является младшим братом Федора Емельяненко — бывшего чемпиона организации Pride, одного из сильнейших тяжеловесов в истории ММА. В настоящий момент Федор Емельяненко выступает в Bellator.

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