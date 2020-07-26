Олег Тактаров назвал причины сенсационного поражения Александра Емельяненко

«Мага нагадил меньше, поэтому он и выиграл. А еще представьте, если бы победил человек, у которого нет партера. Там лежала вот такая длинная сосиска, у которой была часть вверху и часть внизу. Вот у него были длинные стройные ноги, которые бездействовали, ну и верхняя часть тела с физиономией. Я посмотрел на его возраст, ему 38 лет, а человек при этом выглядит на 50. Как я уже говорил, главное достоинство Маги — что он провинился меньше, чем его оппонент. У его оппонента рот настолько грязный, что мироздание не хочет иметь таких существ. Просто оно их по заднице бьет каждый раз. То туда посадит, то это, то это. Типа, показывает, чтобы человек за ум взялся, подумал о своем поведении», — сказал Тактаров.