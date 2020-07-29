Хабиб будет угловым во время боя своего двоюродного брата
Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет угловым во время поединка своего кузена Усмана Нурмагомедова.
Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет угловым во время поединка своего кузена Усмана Нурмагомедова.
Об этом сообщил в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.
Журналист сослался на слова менеджера россиянина Али Абдельазиза. Поединок с участием Усмана Нурмагомедова состоится 31 августа в
22-летний Усман Нурмагомедов выступает в легком весе. Он провел девять поединков в ММА и во всех победил (семь нокаутов).