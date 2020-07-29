Хабиб будет угловым во время боя своего двоюродного брата

Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщил в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Журналист сослался на слова менеджера россиянина Али Абдельазиза. Поединок с участием Усмана Нурмагомедова состоится 31 августа в Абу-Даби. Он будет участвовать в турнире UAE WARRIORS. Его соперником станет Еркин Дарменов (Казахстан).