Забит Магомедшарипов назвал дату своего следующего боя и имя соперника

«Спустя два года с третьей попытки этот бой всё-таки состоится», — написал Магомедшарипов в своём «инстаграме».

Напомним, последний раз Магомедшарипов появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он решением судей одолел Келвина Каттара. Ожидается, что следующую встречу боец проведёт в августе 2020 года. Вероятнее всего, его соперником станет Яир Родригес. Победитель встречи будет претендовать на титул и встретится с Александером Вокановски.