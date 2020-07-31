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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Забит Магомедшарипов назвал дату своего следующего боя и имя соперника

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов назвал дату следующего боя.

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Источник: AP 2020

Он запланирован на 29 августа. Соперником россиянина станет мексиканец Яир Родригес.

«Спустя два года с третьей попытки этот бой всё-таки состоится», — написал Магомедшарипов в своём «инстаграме».

Напомним, последний раз Магомедшарипов появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он решением судей одолел Келвина Каттара. Ожидается, что следующую встречу боец проведёт в августе 2020 года. Вероятнее всего, его соперником станет Яир Родригес. Победитель встречи будет претендовать на титул и встретится с Александером Вокановски.

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