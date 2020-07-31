Забит Магомедшарипов назвал дату своего следующего боя и имя соперника
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов назвал дату следующего боя.
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов назвал дату следующего боя.
Он запланирован на 29 августа. Соперником россиянина станет мексиканец Яир Родригес.
«Спустя два года с третьей попытки этот бой
Напомним, последний раз Магомедшарипов появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он решением судей одолел Келвина Каттара. Ожидается, что следующую встречу боец проведёт в августе 2020 года. Вероятнее всего, его соперником станет Яир Родригес. Победитель встречи будет претендовать на титул и встретится с Александером Вокановски.