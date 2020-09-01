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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава Bellator заявил об интересе к бою Емельяненко с Леснаром

Президент Bellator Скотт Кокер заинтересован в проведении поединка между россиянином Федором Емельяненко и американцем Броком Леснаром.

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Ранее в СМИ появилась информация, что бой между спортсменами может пройти под эгидой Bellator. Несколько лет назад их очный поединок дважды пытался организовать глава UFC Дэйна Уайт.

«Этот бой нам интересен, если Брок действительно свободен. Такого поединка еще никогда не было!» — цитирует Кокера журналист Ариэль Хельвани в собственном Twitter.

Леснар с 2008 по 2010 год был чемпионом UFC в тяжелом весе. Всего на счету 43-летнего американца пять побед при трех поражениях в смешанных единоборствах, один его поединок признан несостоявшимся. Большую часть карьеры спортсмен выступал в реслинге, его контракт с промоушеном WWE завершился.

Емельяненко на данный момент имеет действующее соглашение с Bellator. На счету 43-летнего россиянина 39 побед, шесть поражений и один бой без результата.

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