Стало известно об уходе Александра Емельяненко в «романтические настроения»

Стало известно, что после поражения Емельяненко не ведет социальные сети и не дает интервью. «У Александра именно тот период, когда он ушел опять в “романтические настроения”. Когда он готов будет опять тренироваться и продолжать бойцовскую карьеру, тогда есть смысл подумать о его будущем и обсудить перспективы», — заявил Яценко.