В Абу-Даби заявили о желании принять реванш Нурмагомедова с Макгрегором
Глава департамента туризма
Глава департамента туризма
«Мы были бы более чем счастливы провести такой бой у себя. Мы готовы, мы уверены в себе. И я думаю, что Дэйна Уайт [президент UFC] также разделяет это мнение с нами. Мы это доказали уже проведением турниров UFC, а также умением в кратчайшие сроки подготовить все к турниру на высочайшем уровне», — подчеркнул министр.
Ранее в СМИ неоднократно появлялись публикации на тему реванша между двумя спортсменами. На прошлой неделе тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что все любители смешанных единоборств хотят вновь увидеть бой между двумя популярными спортсменами.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года в США. Россиянин успешно применил болевой прием в четвертом раунде и защитил пояс UFC в легком весе. Сразу после схватки в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием спортсменов и представителей их команд. В итоге Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев, а Макрегора — на шесть.
Нурмагомедов в сентябре прошлого года победил Дастина Порье, защитив чемпионский пояс UFC. Бой прошел в