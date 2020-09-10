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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Сехудо объяснил Гэтжи, как победить Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал совет временному чемпиону лёгкого дивизиона Джастину Гэтжи в преддверии его поединка с обладаталем пояса Хабибом Нурмагомедовым.

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Поединок Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове», который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это самые крутые бойцы в дивизионе. Кто заставит соперника сражаться не на своей территории, тот и победит. Это не будет обоюдоострым сражением, потому что они абсолютно разные бойцы. Для Гэтжи ключ к победе — навязывание риска, уничтожение ног лоукиками и защита от тейкдаунов. Хабиб — игрок, он выстраивает поединок на ощущениях. Один фирменный лоукик Гэтжи — и ход боя может переломиться», — рассказал Сехудо в интервью YouTube-каналу Хелен Йи.

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