UFC против Bellator: главные бои недели в MMA

Дэвис — Мачида
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В ночь на субботу по московскому времени в Анкасвилле (США) пройдет турнир Bellator 245. Его возглавит поединок американца Фила Дэвиса и бразильца Лиото Мачиды. Спортсмены сойдутся в рамках полутяжелого веса, чемпионом которого в июне стал россиянин Вадим Немков. Причем Дэвис ранее владел поясом Bellator, а Мачида завоевывал титул в UFC.
Прежде бойцы уже встречались между собой. Любопытно, что противостояние летом 2013 года организовал как раз UFC. Американец одолел соперника единогласным судейским решением, а спустя три поединка перешел в Bellator. Мачида последовал этому примеру пару лет назад.
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На данный момент в активе Дэвиса две победы подряд, бразильцу же предстоит закрывать поражение годичной давности. Их грядущий реванш обещает быть интересным, ведь оба спортсмена по-прежнему имеют чемпионские амбиции. Главным козырем может стать разница в возрасте, которая на стороне Дэвиса (35 лет против 42). Букмекерские конторы видят фаворитом именно американца, давая коэффициенты на его победу 1,2−1,3 против 3,6−3,9 на успех Мачиды.
Арчулета — Микс
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На следующий день Анкасвилл примет турнир Bellator 246. Венчает это шоу бой за вакантный пояс в легчайшем весе между американцами Хуаном Арчулетой и Патриком Миксом. Дивизион остался без чемпиона прошлой осенью, так как японец Кедзи Хоригути отказался от титула из-за травмы.
Примечательно, что для 27-летнего Микса столь статусный поединок окажется лишь третьим под эгидой Bellator. При этом послужной список американца действительно впечатляет. Он выиграл все 13 боев за карьеру, одержав большую часть побед болевыми и удушающими приемами.
Арчулета, напротив, почти половину своих поединков завершил нокаутами. Успешные выступления в Bellator уже позволили ему драться за титул, но в полулегком весе. Тот поединок год назад завершился поражением Хуана, что наверняка лишь добавит мотивации 33-летнему спортсмену в преддверии новой чемпионской схватки.
Однако, по мнению букмекеров, Арчулета все же является аутсайдером противостояния. Коэффициенты на его победу составляют 2,3−2,4 против 1,6 на успех Микса.
Уотерсон — Хилл
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Очередной турнир UFC традиционно состоится в ночь на воскресенье по московскому времени. Его вновь примет домашний комплекс промоушена в Лас-Вегасе. Изначально хедлайнерами мероприятия должны были стать бразильцы Тиаго Сантос и Гловер Тейшера, но тест последнего на коронавирус дал положительный результат, вследствие чего поединок перенесли на октябрь.
Новым главным событием вечера назначили бой американок Мишель Уотерсон и Анджелы Хилл — восьмого и 13-го номеров женского минимального дивизиона. Обеим спортсменкам нужно закрывать поражения, в пассиве 34-летней Уотерсон таковых два подряд.
Пожалуй, самым интересным нюансом этого противостояния является активность Хилл. Несмотря на 35-летний возраст, она стала редким бойцом UFC, уже трижды выступившим в 2020 году. Это принесло свои плоды, и спортсменка впервые попала в топ-15 дивизиона. Неудивительно, что даже букмекеры видят фавориткой Анджелу. Коэффициенты на ее победу составляют около 1,8 против 2,1−2,2 на триумф Уотерсон.
Также стоит отметить, что в предварительном карде состоится долгожданный дебют в UFC тяжеловеса Александра Романова. Молдаванин с русскими корнями уже несколько раз мог выступить в октагоне, но его бои срывались. Очередным соперником 29-летнего Романова станет 34-летний американец Роке Мартинес, для которого поединок также станет первым в промоушене.