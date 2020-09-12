Конора Макгрегора задержали за эксгибиционизм
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора задержали на Корсике за совершение попытки сексуального нападения и акты эксгибиционизма, пишет Франс Пресс.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора задержали на Корсике за совершение попытки сексуального нападения и акты эксгибиционизма, пишет Франс Пресс.
Как сообщила агентству прокуратура, жалобу на спортсмена подали 10 сентября.
«В отношении господина Конора Энтони Макгрегора проводятся слушания в полиции», — заявило ведомство.
Подробностей инцидента не приводится.
Как сообщил порталу TMZ представитель спортсмена, Макгрегор решительно отрицает все обвинения в непристойном поведении. Он также сообщил, что ирландца допросили и освободили.