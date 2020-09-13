Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Текстильщик
Иртыш
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Реал Сосьедад
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь
Северсталь
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Ак Барс
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон
Брест
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Ланс
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Ренн
23
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
42
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Лестер
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Нант
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Оренбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Спартак
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ротор
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Уэска
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Чайка
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Бетис
01
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо НН
31
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
32
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Метц
10
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Леванте
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC прокомментировал арест Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал недавний арест ирландца Конора Макгрегора. Функционер беседовал с журналистами на пресс-конференции после турнира UFC Vegas 10.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Всякое может случиться, когда ты ведешь такой образ жизни. Ты пытаешься вести себя нормально, но это не всегда получается. Я не оправдываю Конора, но у меня не хватает информации, чтобы уверенно говорить о случившемся», — заявил Уайт.

12 сентября стало известно, что полиция острова Корсика задержала Макгрегора. Бойца заподозрили в попытке сексуального домогательства и непристойном поведении. После допроса 32-летнего спортсмена отпустили. Отмечается, что предполагаемый инцидент произошел в одном из баров Корсики 6 сентября. Макгрегор отдыхает на Корсике вместе со своей невестой Ди Девлин.

Макгрегор объявил о своем уходе из смешанных единоборств в июне. Спортсмен уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. При этом ирландец до сих пор не исключен из пула Антидопингового агентства США. В частности, Макгрегор сдал допинг-тест во время отдыха в сентябре.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Локомотив» согласовал размер зарплаты с экс-игроком «Ювентуса»
ЦСКА против «Спартака»: чего ждать от главной игры сентября
«Люди устали от моих побед». Хабиб - о завершении карьеры
ЦСКА высказался о гостевом секторе на матче со «Спартаком»
ФК «Сочи» заключил мировое соглашение с чемпионом мира
Гонка Гран-при Тосканы «Формулы-1» возобновлена после аварии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь