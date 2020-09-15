Трамп заявил, что считает Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

У Гэтжи будет грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова. Этот бой пройдет прямо перед президентскими выборами в США, но мы собираемся смотреть его. Я точно буду смотреть. Думаю, это будет невероятный поединок.

Дональд Трамп президент США