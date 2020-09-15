Трамп заявил, что считает Нурмагомедова лучшим бойцом в мире
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.
Свой следующий поединок российский боец проведет с американцем Джастином Гэтжи 24 октября в рамках турнира UFC 254.
У Гэтжи будет грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова. Этот бой пройдет прямо перед президентскими выборами в США, но мы собираемся смотреть его. Я точно буду смотреть. Думаю, это будет невероятный поединок.
Нурмагомедов занимает второе место в официальном рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий, уступая американцу Джону Джонсу.
Нурмагомедов выиграл все свои 28 поединков в карьере в смешанных единоборствах.