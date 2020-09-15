Текущие события
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Ир
Химки
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
ОТ
23
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо К
АЗ
Футбол. Еврокубки
21:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Рапид В
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Лион
Футбол. Зарубежный
14.09
Брайтон & Хоув
Челси
13
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
10:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трамп заявил, что считает Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Свой следующий поединок российский боец проведет с американцем Джастином Гэтжи 24 октября в рамках турнира UFC 254.

У Гэтжи будет грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова. Этот бой пройдет прямо перед президентскими выборами в США, но мы собираемся смотреть его. Я точно буду смотреть. Думаю, это будет невероятный поединок.
Дональд Трамп
президент США

Нурмагомедов занимает второе место в официальном рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий, уступая американцу Джону Джонсу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нурмагомедов выиграл все свои 28 поединков в карьере в смешанных единоборствах.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Возрождение «Зенита» и атака вируса: как прошел 7-й тур РПЛ
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов
Неймар воюет в твиттере из-за расистского скандала
Тоска-на-Дону. «Ростов» и «Локомотив» выдали нулевой матч
Голы в Киеве, соперник «Краснодара»: прогнозы на квалификацию ЛЧ
«Челси» стартовал в чемпионате Англии с победы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь