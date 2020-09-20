Российский боец Сарнавский сломал руку в поединке на турнире ACA
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский боец Александр Сарнавский сломал руку в поединке за титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) против
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский боец Александр Сарнавский сломал руку в поединке за титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) против
Поединок состоялся на турнире ACA 111 и завершился победой Абдулвахабова единогласным решением судей. До этого титул чемпиона ACA в легком весе был вакантным.
«Перелом руки. Едем в больницу», — сказал собеседник агентства.