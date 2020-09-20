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08:58 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Сарнавский сломал руку в поединке на турнире ACA

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский боец Александр Сарнавский сломал руку в поединке за титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) против Абдул-Азиза Абдулвахабова. Об этом ТАСС сообщили в команде Сарнавского.

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Поединок состоялся на турнире ACA 111 и завершился победой Абдулвахабова единогласным решением судей. До этого титул чемпиона ACA в легком весе был вакантным.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Перелом руки. Едем в больницу», — сказал собеседник агентства.

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