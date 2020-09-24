Набравший форму Макгрегор впечатлил фанатов

21 августа Макгрегор опубликовал фото с его поединка с американцем Нэйтом Диасом. Тогда ирландец намекнул на возможное возвращение в MMA. Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Позднее он менял решение. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.