Ян обошел Макгрегора в рейтинге лучших бойцов UFC

Источник: РИА "Новости"

Россиянин опередил ирландца Конора Макгрегора и стал десятым в списке лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Возглавляет этот рейтинг по-прежнему американец Джон Джонс, следом идет российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На третью позицию после победы на турнире UFC 253 вышел нигериец Исраэль Адесанья, опередивший американца Стипе Миочича.

Также стоит отметить, что в сводном мужском рейтинге на седьмое место поднялся американец Дастин Пуарье. Он обошел соотечественника Джастина Гэтжи — обладателя временного пояса в легком весе и следующего соперника Нурмагомедова.

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