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18:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ян обошел Макгрегора в рейтинге лучших бойцов UFC

МОСКВА, 29 сен — РИА Новост. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян поднялся в сводном мужском рейтинге промоушена, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин опередил ирландца Конора Макгрегора и стал десятым в списке лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Возглавляет этот рейтинг по-прежнему американец Джон Джонс, следом идет российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На третью позицию после победы на турнире UFC 253 вышел нигериец Исраэль Адесанья, опередивший американца Стипе Миочича.

Также стоит отметить, что в сводном мужском рейтинге на седьмое место поднялся американец Дастин Пуарье. Он обошел соотечественника Джастина Гэтжи — обладателя временного пояса в легком весе и следующего соперника Нурмагомедова.

Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?

Женский рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории продолжает возглавлять бразильянка Аманда Нуньес. Она владеет чемпионскими поясами в легчайшем и полулегком дивизионах.

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