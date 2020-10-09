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21:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC рассказал о переговорах о бое с Емельяненко

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Фабрисиу Вердум рассказал о том, как продвигаются переговоры о проведении поединка с российским тяжеловесом Федором Емельяненко. Спортсмен дал интервью YouTube-каналу Canal Encarada.

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Источник: AP 2020

43-летний бразилец заявил, что переговоры в самом разгаре. Делом занимается менеджер Вердума Али Абдель-Азиз (основатель Dominance MMA также представляет интересы Хабиба Нурмагомедова — прим. «Ленты.ру»). «Получается, теперь мы ждем согласия Федора», — добавил бразильский ветеран.

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Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд

Вердум известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После того как контракт бывшего чемпиона промоушена истек, он выразил готовность побиться с Емельяненко. 13 сентября глава Bellator Скотт Кокер заявил, что российскому тяжеловесу предстоит провести еще два поединка по контракту. Оба боя, вероятно, пройдут вне США. Среди вероятных соперников и Вердум, и другой ветеран UFC и профессиональный рестлер Брок Леснар.

Вердум уже дрался с Емельяненко в 2010 году. Тогда оба спортсмена выступали под эгидой Strikeforce. Бразилец сумел добыть досрочную победу, поймав российского тяжеловеса на болевой прием.

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