Бывший чемпион UFC рассказал о переговорах о бое с Емельяненко

43-летний бразилец заявил, что переговоры в самом разгаре. Делом занимается менеджер Вердума Али Абдель-Азиз (основатель Dominance MMA также представляет интересы Хабиба Нурмагомедова — прим. «Ленты.ру»). «Получается, теперь мы ждем согласия Федора», — добавил бразильский ветеран.

Вердум известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После того как контракт бывшего чемпиона промоушена истек, он выразил готовность побиться с Емельяненко. 13 сентября глава Bellator Скотт Кокер заявил, что российскому тяжеловесу предстоит провести еще два поединка по контракту. Оба боя, вероятно, пройдут вне США. Среди вероятных соперников и Вердум, и другой ветеран UFC и профессиональный рестлер Брок Леснар.