Хабиб стал самым популярным человеком России в инстаграме, обойдя Бузову по количеству подписчиков

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

На момент публикации новости (24 октября, 01:53 мск) у Хабиба 22,1 млн подписчиков, у Бузовой — 22 млн. Это позволило ему стать самым популярным человеком в России в инстаграме.

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Добавим, что неделю назад Бузова получила 2 сертификата от Книги рекордов России: первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в инстаграме.