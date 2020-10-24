Хабиб стал самым популярным человеком России в инстаграме, обойдя Бузову по количеству подписчиков
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным человеком в России, опередив известную певицу Ольгу Бузову.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным человеком в России, опередив известную певицу Ольгу Бузову.
На момент публикации новости (24 октября, 01:53 мск) у Хабиба 22,1 млн подписчиков, у Бузовой — 22 млн. Это позволило ему стать самым популярным человеком в России в инстаграме.
Добавим, что неделю назад Бузова получила 2 сертификата от Книги рекордов России: первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в инстаграме.
Рост аудитории Нурмагомедова связан с его предстоящим боем в UFC. 24 октября российский боец проведет бой против временного чемпиона в легком весе американца Джастина Гейджи. Этот поединок возглавит турнир UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в