Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради отца

«У меня был разговор с Хабибом. Хочу сказать, он был крайне эмоционален, когда выиграл последний бой. У меня есть чувство, что он вернется за 30-й победой, захочет сделать 30−0. Не думаю, что он ушел насовсем. Его отец хотел эти 30−0, и я думаю, Хабиб может вернуться, чтобы выполнить его желание», — пояснил Уайт.