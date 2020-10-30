Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Кадис
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
10:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради отца

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт допустил возвращение российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в октагон ради его отца — Абдулманапа Нурмагомедова. Он заявил об этом в эфире CBS Sports Radio, передает Sport24.

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

«У меня был разговор с Хабибом. Хочу сказать, он был крайне эмоционален, когда выиграл последний бой. У меня есть чувство, что он вернется за 30-й победой, захочет сделать 30−0. Не думаю, что он ушел насовсем. Его отец хотел эти 30−0, и я думаю, Хабиб может вернуться, чтобы выполнить его желание», — пояснил Уайт.

57-летний отец Нурмагомедова скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Ранее возвращение Нурмагомедова допустил его американский тренер Хавьер Мендес. Он признался, что для него решение 32-летнего россиянина стало неожиданностью.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Влашич простил земляков. ЦСКА снова теряет очки в Европе
«Выгоните их с Кубка Карьяла!» Европейцы восстали против России
Тайсон и Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного
Недовольство Моуринью и гол с 56 метров. Главное в Лиге Европы
Россия провалилась в рейтинге УЕФА из-за позора в Лиге чемпионов
Сдержанный «Спартаком». Как Диего Марадона играл в Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь