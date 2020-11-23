Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу MMA
Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу Адаму Яндиеву. Об этом сообщает
Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу Адаму Яндиеву. Об этом сообщает
Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве. По словам спортсмена, боец воспользовался его доверием и хорошим расположением и обманом получил от него более миллиона рублей в 2017 году. Полиция начала проверку по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Драка между бойцами произошла 13 ноября. Злоумышленник нанес Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Яндиев был задержан на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. Против него возбуждено два уголовных дела.
По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Изначально он заявил, что Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать деньги. При этом бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов опроверг версию Харитонова о том, что Яндиев задолжал ему денег.