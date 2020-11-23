Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу MMA

Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве. По словам спортсмена, боец воспользовался его доверием и хорошим расположением и обманом получил от него более миллиона рублей в 2017 году. Полиция начала проверку по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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Драка между бойцами произошла 13 ноября. Злоумышленник нанес Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Яндиев был задержан на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. Против него возбуждено два уголовных дела.