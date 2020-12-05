Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию главной спортивной звезды года по версии BBC

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Россиянин в 2020 году провёл один поединок. 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он выступил на турнире UFC 254 и досрочно победил Джастина Гэтжи.

После этого он впервые в карьере возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ruptly