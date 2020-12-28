Исмаилов заявил, что не жалеет о драке с Минеевым

В прошлый четверг на турнире по смешанным единоборствам в Москве между Исмаиловым и Минеевым произошел конфликт, в результате чего началась массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения допроса. Исмаилов и Минеев были оштрафованы на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

«Я не пожалел», — сказал Исмаилов.

Боец также добавил, что между ним и Минеевым не может быть человеческих отношений. «Навряд ли. Мы не подходим друг другу как люди. Между нами что-то происходит не то», — сказал он.