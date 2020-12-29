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19:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA захотел поставить душу на победу Макгрегора над Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис выразил уверенность в победе своего спарринг-партнера Конора Макгрегора над Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает BJPenn.com.

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Спортсмен выразил готовность поставить свою душу и все, что у него есть, на успех ирландца. По мнению бойца из США, россиянин действует очень однообразно, поэтому Макгрегору по силам его одолеть. При этом Дэнис добавил, что ирландскому спортсмену нужно будет провести правильную подготовку и серьезно настроиться на поединок.

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Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации в легком весе в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгрегор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

В активе Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, из них он выиграл в 22, в четырех — проиграл. Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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