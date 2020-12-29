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29 декабря, источник: Sport24

Хабиб показал фото с Джикией: Попили чай, обсудили футбол

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в компании своего брата Мухаммада Нурмагомедова и защитника «Спартака» Георгия Джикии.

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«Аккуратно посидели, попили чай, обсудили футбол», — подписал фотографию Хабиб.

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Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над Джастином Гейджи. Россиянин выиграл все свои 29 поединков в ММА.

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