Хабиб показал фото с Джикией: Попили чай, обсудили футбол
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в компании своего брата Мухаммада Нурмагомедова и защитника «Спартака» Георгия Джикии.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в компании своего брата Мухаммада Нурмагомедова и защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Аккуратно посидели, попили чай, обсудили футбол», — подписал фотографию Хабиб.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над Джастином Гейджи. Россиянин выиграл все свои 29 поединков в ММА.