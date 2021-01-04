Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
ХК Динамо
22
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Кадис
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
5.01
Канада U20
Россия U20
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Спартак
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
5.01
США U20
Финляндия U20
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
Б
45
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Минеев назвал условия реванша с Исмаиловым

Российский боец ММА Владимир Минеев назвал условия возможного реванша с Магомедом Исмаиловым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я ставлю на кон пояс, и в любом противостоянии вечера должно быть пять раундов. Мы не будем участвовать в турнире, где не наш бой будет главным. Это сказки, которые ему может предоставлять АСА, все уже знают его слабые стороны и идут ему навстречу. Все, кроме Fight Nights и меня. Весовая категория? 84,4 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гонорары будут равными — обсуждать всерьёз эти непонятные высказывания даже не нужно: «А я буду драться за столько-то денег… А пусть меня выводит Филип Киркоров…». Он всё что угодно может говорить, чтобы не драться. Он может выдумывать что угодно, но публика ему никогда этого не простит.

Или Магомед Исмаилов просто может отдать мне 20 миллионов рублей, и я от него отстану", — приводит слова Минеева Матч ТВ.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Вратарь Аскаров — главная надежда сборной России против Канады
Романцев порекомендовал «Спартаку» назначить тренером Карпина
Кокорина хотят «Ростов» и «Фиорентина»? Главные слухи дня
Фетисов: Не смотрю молодежный чемпионат мира по хоккею
Жозе Моуринью раскритиковал руководство АПЛ
Российский экипаж победил на втором этапе «Дакара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь