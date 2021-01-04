Минеев назвал условия реванша с Исмаиловым

«Я ставлю на кон пояс, и в любом противостоянии вечера должно быть пять раундов. Мы не будем участвовать в турнире, где не наш бой будет главным. Это сказки, которые ему может предоставлять АСА, все уже знают его слабые стороны и идут ему навстречу. Все, кроме Fight Nights и меня. Весовая категория? 84,4 кг.

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Гонорары будут равными — обсуждать всерьёз эти непонятные высказывания даже не нужно: «А я буду драться за столько-то денег… А пусть меня выводит Филип Киркоров…». Он всё что угодно может говорить, чтобы не драться. Он может выдумывать что угодно, но публика ему никогда этого не простит.