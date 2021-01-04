Минеев назвал условия реванша с Исмаиловым
Российский боец ММА Владимир Минеев назвал условия возможного реванша с Магомедом Исмаиловым.
Российский боец ММА Владимир Минеев назвал условия возможного реванша с Магомедом Исмаиловым.
«Я ставлю на кон пояс, и в любом противостоянии вечера должно быть пять раундов. Мы не будем участвовать в турнире, где не наш бой будет главным. Это сказки, которые ему может предоставлять АСА, все уже знают его слабые стороны и идут ему навстречу. Все, кроме Fight Nights и меня. Весовая категория? 84,4 кг.
Гонорары будут равными — обсуждать всерьёз эти непонятные высказывания даже не нужно: «А я буду драться за
Или Магомед Исмаилов просто может отдать мне 20 миллионов рублей, и я от него отстану", — приводит слова Минеева Матч ТВ.