Александр Емельяненко может провести бой с бывшим соперником Федора

— Пока Александр взял паузу. Когда он подтвердит свою готовность выступить на нашем турнире, мы начнем обсуждать соперника и остальные вопросы, включая финансовые и прочее, — цитирует sport24 Гурьянова. — Я хотел бы увидеть бой Александра с Фабио Мальдонадо. Это был бы достаточно интересный и громкий бой. Здесь нужно переговорить с Александром и Мальдонадо, проделать определенную работу и прийти к договоренностям.