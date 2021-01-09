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11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

UFC распродал все билеты на турнир с участием Макгрегора

На турнире UFC 257 ирландец Конор Макгрегор проведёт бой против американца Дастина Порье в главном событии ивента, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

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Вчера, 8 января, промоушен начал продажу билетов на турнир. Их раскупили менее чем за 18 часов. Все билеты были доступны по цене от $ 216 до $ 1360 (от 16 до 100 тыс. рублей).

Турнир UFC 257 пройдёт на «Этихад Арене». Ранее департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что допустит на трибуны ограниченное количество болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Макгрегора 22 победы и 4 поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. В активе Порье — 26 побед и 6 поражений. Американец — бывший претендент на титул в лёгком весе. Участники главного боя впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

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