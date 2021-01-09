UFC распродал все билеты на турнир с участием Макгрегора
На турнире UFC 257 ирландец Конор Макгрегор проведёт бой против американца Дастина Порье в главном событии ивента, который пройдёт на «Бойцовском острове» в
На турнире UFC 257 ирландец Конор Макгрегор проведёт бой против американца Дастина Порье в главном событии ивента, который пройдёт на «Бойцовском острове» в
Вчера, 8 января, промоушен начал продажу билетов на турнир. Их раскупили менее чем за 18 часов. Все билеты были доступны по цене от $ 216 до $ 1360 (от 16 до 100 тыс. рублей).
Турнир UFC 257 пройдёт на «Этихад Арене». Ранее департамент культуры и туризма
На счету Макгрегора 22 победы и 4 поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. В активе Порье — 26 побед и 6 поражений. Американец — бывший претендент на титул в лёгком весе. Участники главного боя впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.