Глава UFC назвал правильного соперника для последнего боя Нурмагомедова

Рассуждая о возможном возвращении Нурмагомедова в смешанные единоборства (MMA), Уайт признал, что россиянина следовало бы столкнуть в октагоне именно с Конором Макгрегором. «Многие по-разному относятся к Конору. Он не просто один из лучших на планете сегодня, он один из лучших бойцов в истории спорта. И сейчас он готов как никогда. Если он покажет себя в поединке с Дастином Порье, как его потом не бросить на бой с Хабибом?» — убежден он.