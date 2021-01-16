Глава UFC назвал условие для боя Нурмагомедова с Сен-Пьером
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением относительно возможного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением относительно возможного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем
Уайт признался, что видит больше смысла в поединке между россиянином и Конором Макгрегором. Однако, промоутер назвал условие, при котором возможно проведение боя с бывшим чемпионом UFC
«Если он хочет
Уайт и Нурмагомедов встретились в
Нурмагомедов объявил об уходе из спорта осенью 2020-го. Россиянин трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.