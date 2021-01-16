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00:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC назвал условие для боя Нурмагомедова с Сен-Пьером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением относительно возможного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером. Его слова приводит BJPenn.com.

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Уайт признался, что видит больше смысла в поединке между россиянином и Конором Макгрегором. Однако, промоутер назвал условие, при котором возможно проведение боя с бывшим чемпионом UFC Сен-Пьером.

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«Если он хочет Сен-Пьера, то Хабибу придется оставить пояс», — подчеркнул он.

Уайт и Нурмагомедов встретились в Абу-Даби. Они обсудили возможное возвращение россиянина в UFC. Об окончательном решении россиянина пока не сообщалось.

Сен-Пьер и Нурмагомедов неоднократно говорили о желании провести поединок. По словам канадца, против поединка долгое время выступал именно Уайт. При этом сам промоутер позже положительно высказывался относительно возможной схватки.

Нурмагомедов объявил об уходе из спорта осенью 2020-го. Россиянин трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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