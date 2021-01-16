Глава UFC назвал условие для боя Нурмагомедова с Сен-Пьером

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Уайт признался, что видит больше смысла в поединке между россиянином и Конором Макгрегором. Однако, промоутер назвал условие, при котором возможно проведение боя с бывшим чемпионом UFC Сен-Пьером.

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«Если он хочет Сен-Пьера, то Хабибу придется оставить пояс», — подчеркнул он.

Уайт и Нурмагомедов встретились в Абу-Даби. Они обсудили возможное возвращение россиянина в UFC. Об окончательном решении россиянина пока не сообщалось.

Сен-Пьер и Нурмагомедов неоднократно говорили о желании провести поединок. По словам канадца, против поединка долгое время выступал именно Уайт. При этом сам промоутер позже положительно высказывался относительно возможной схватки.