«Хабиб сбежал из клетки. Я — чемпион». Конор продолжает зажигать
Макгрегор очень рад вернуться.
Макгрегор очень рад вернуться.
Сейчас Конора очень много: перед реваншем с Дастином Порье на UFC 257 он штампует инфоповоды один за одним. Даже условие Хабиба для возвращения связано с Макгрегором: если через неделю в главном бою турнира будет
Теперь ирландец дал новое интервью — на этот раз Ариэлю Хельвани. Конор рассказал о ссорах с Дэйной Уайтом, не сложившемся 2020-м, реванше с Хабибом и уважении Порье.
Пересказываем главное.
У меня был отличный 2020 год, шикарный перфоманс в начале. Я открыл шоу, поставил рекорд по количеству PPV в 2020-м, проданным билетам, оформил самый быстрый нокаут года в главных боях и закатил блокбастер, который определил путь UFC. Я горжусь этим.
Я был удовлетворен, но не полностью. Был готов продолжать, но этого не произошло, хотя огонь все еще внутри меня. Я продолжал готовиться, и теперь рад вернуться в 2021-м. Собираюсь повторить начало прошлого года, у меня первый в 2021-м
В прошлом году мы с Дэйной Уайтом ссорились, наверное, наибольшее количество раз. Я чувствовал, что
Я восхищаюсь Дэйной. То, что он сделал в 2020-м — вопреки всему — достойно восхищения. Знаете, мне бы хотелось быть частью этого больше, но я счастлив, что открыл тот год. Мы прошли через проблемы и сейчас находимся в правильном месте.
В прошлый раз планирование идеального года не сработало, поэтому скажу так: хорошая конкуренция — это то, что мне нужно здесь и сейчас.
С нетерпением жду ночи турнира, чтобы вернуться. Сейчас я настоящий легковес: энергичный, быстрый, мощный. Очень хочу показать себя именно в легком дивизионе и полностью сосредоточен только на этом.
Порье хороший боец, но я дважды величайший. Знаю, что Дастин надеется на затяжную войну в октагоне, и я не против. Правда, я рад, мне бы это понравилось.
Как я могу не уважать Дастина?
Считаю, что наш реванш должен был быть за титул. Но я не удивлен и не разочарован. Учитывая то, как прошел 2020-й, я не собирался сразу же начать 2021 год с чемпионского боя.
Мне бы понравилось драться на пустой арене, чтобы звук ударов был еще мощнее. Хотя на «Бойцовском острове» будет пара тысяч болельщиков, моя сила все равно передастся в эфир. Это будет похоже на то, что на стадионе
по-прежнемуникого нет.
Я думаю, что он боится драться со мной, это чертовски точно, и я его не виню. В первом бою я дрался с лучшей версией Хабиба, а он — с моей худшей. Он это знает, я это знаю, его команда это знает. У меня есть ответ, как уничтожить этого человека.
Хабиб избегает длинного списка потенциальных претендентов. На мой взгляд, он ненастоящий боец.
Как он мог уйти? Впереди столько великих сражений. Подумай о Диасе, Фергюсоне, Оливейре, реванше против меня — так много диких боев. Как можно уйти из спорта на этом этапе карьеры? Мне это непонятно. Но у каждого свой путь. Я думаю, что это просто нелепо — уйти в самом расцвете. Мало того, что он обосрался в автобусе, так он еще все и испортил. Его решение просто абсурдно.
Я — чемпион. Знаете ли вы, что никто не объединял титулы с октября 2018? Хабиб сбежал из клетки, оставив меня драться с членами его семьи. Поэтому я все еще ощущаю себя чемпионом и докажу это своими выступлениями.
Но, в то же время, у Хабиба семейные проблемы. И если он правда на пенсии, то я желаю ему всего наилучшего.
Конечно, я бы хотел реванш, я здесь для этого. Но если нет, значит, нет.
Алексей Сафонов