«Хабиб сбежал из клетки. Я — чемпион». Конор продолжает зажигать

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Сейчас Конора очень много: перед реваншем с Дастином Порье на UFC 257 он штампует инфоповоды один за одним. Даже условие Хабиба для возвращения связано с Макгрегором: если через неделю в главном бою турнира будет что-то яркое, то Нурмагомедов может возобновить карьеру.

Теперь ирландец дал новое интервью — на этот раз Ариэлю Хельвани. Конор рассказал о ссорах с Дэйной Уайтом, не сложившемся 2020-м, реванше с Хабибом и уважении Порье.

Пересказываем главное.

Макгрегор — Ковбой Все про бой

«В 2020-м мы с Дэйной ссорились, наверное, наибольшее количество раз. Мы делали что-то неправильно»

У меня был отличный 2020 год, шикарный перфоманс в начале. Я открыл шоу, поставил рекорд по количеству PPV в 2020-м, проданным билетам, оформил самый быстрый нокаут года в главных боях и закатил блокбастер, который определил путь UFC. Я горжусь этим.

Я был удовлетворен, но не полностью. Был готов продолжать, но этого не произошло, хотя огонь все еще внутри меня. Я продолжал готовиться, и теперь рад вернуться в 2021-м. Собираюсь повторить начало прошлого года, у меня первый в 2021-м PPV-турнир, чему я очень рад.

В прошлом году мы с Дэйной Уайтом ссорились, наверное, наибольшее количество раз. Я чувствовал, что кое-что было сделано неправильно по отношению ко мне. И я сам определенно что-то делал не так. Мы осознали это и вернулись к тем отношениям, которые есть сейчас.

Я восхищаюсь Дэйной. То, что он сделал в 2020-м — вопреки всему — достойно восхищения. Знаете, мне бы хотелось быть частью этого больше, но я счастлив, что открыл тот год. Мы прошли через проблемы и сейчас находимся в правильном месте.

В прошлый раз планирование идеального года не сработало, поэтому скажу так: хорошая конкуренция — это то, что мне нужно здесь и сейчас.

«Считаю, что реванш с Порье должен был быть за титул. Но я не удивлен»

С нетерпением жду ночи турнира, чтобы вернуться. Сейчас я настоящий легковес: энергичный, быстрый, мощный. Очень хочу показать себя именно в легком дивизионе и полностью сосредоточен только на этом.

Порье хороший боец, но я дважды величайший. Знаю, что Дастин надеется на затяжную войну в октагоне, и я не против. Правда, я рад, мне бы это понравилось.

Как я могу не уважать Дастина? Во-первых, за его благотворительную деятельность. Во-вторых, за то, как он справился с поражением, вернулся, поднялся и стал чемпионом. Это достойно моего восхищения: я рад подраться с ним еще раз.

Считаю, что наш реванш должен был быть за титул. Но я не удивлен и не разочарован. Учитывая то, как прошел 2020-й, я не собирался сразу же начать 2021 год с чемпионского боя.

Мне бы понравилось драться на пустой арене, чтобы звук ударов был еще мощнее. Хотя на «Бойцовском острове» будет пара тысяч болельщиков, моя сила все равно передастся в эфир. Это будет похоже на то, что на стадионе по-прежнему никого нет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/81tXbOYJRJw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хабиб боится драться со мной. Но если он на пенсии, то я желаю ему всего наилучшего»

Я думаю, что он боится драться со мной, это чертовски точно, и я его не виню. В первом бою я дрался с лучшей версией Хабиба, а он — с моей худшей. Он это знает, я это знаю, его команда это знает. У меня есть ответ, как уничтожить этого человека.

Хабиб избегает длинного списка потенциальных претендентов. На мой взгляд, он ненастоящий боец.

Как он мог уйти? Впереди столько великих сражений. Подумай о Диасе, Фергюсоне, Оливейре, реванше против меня — так много диких боев. Как можно уйти из спорта на этом этапе карьеры? Мне это непонятно. Но у каждого свой путь. Я думаю, что это просто нелепо — уйти в самом расцвете. Мало того, что он обосрался в автобусе, так он еще все и испортил. Его решение просто абсурдно.

Я — чемпион. Знаете ли вы, что никто не объединял титулы с октября 2018? Хабиб сбежал из клетки, оставив меня драться с членами его семьи. Поэтому я все еще ощущаю себя чемпионом и докажу это своими выступлениями.

Но, в то же время, у Хабиба семейные проблемы. И если он правда на пенсии, то я желаю ему всего наилучшего.

Конечно, я бы хотел реванш, я здесь для этого. Но если нет, значит, нет.