Опубликованы судейские записки боя Сергей Морозов — Умар Нурмагомедов в дебюте на UFC
У казахстанца был шанс на победу.
У казахстанца был шанс на победу.
Опубликованы судейские записки боя между казахстанским бойцом Сергеем Морозовым (16−5) и россиянином Умаром Нурмагомедовым (13−0), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоялся накануне в рамках турнира UFC on ESPN 20 и стал дебютным для обоих бойцов. Бой завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом во втором раунде. Видео можно посмотреть здесь.
При этом один из судей отдал первый раунд Морозову, чем вызвал недоумение у журналиста New York Post Sports Скотта Фонтаны.
«Записки судей победного боя Умара Нурмагомедова над Сергеем Морозовым. Майк Белл — действительно один из лучших судей в ММА, но я не вижу аргументов в пользу Морозова в первом раунде. Это подтверждает и статистика: Морозов нанес три удара, а Умар — 11, плюс дважды повалил его», — написал Фонтана в твиттере.