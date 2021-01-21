Опубликованы судейские записки боя Сергей Морозов — Умар Нурмагомедов в дебюте на UFC

Опубликованы судейские записки боя между казахстанским бойцом Сергеем Морозовым (16−5) и россиянином Умаром Нурмагомедовым (13−0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0758cf229c137eb937c5" data-vnd="0758cf229c137eb937c5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0758cf229c137eb937c5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Их поединок состоялся накануне в рамках турнира UFC on ESPN 20 и стал дебютным для обоих бойцов. Бой завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом во втором раунде. Видео можно посмотреть здесь.

При этом один из судей отдал первый раунд Морозову, чем вызвал недоумение у журналиста New York Post Sports Скотта Фонтаны.