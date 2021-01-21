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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

Опубликованы судейские записки боя Сергей Морозов — Умар Нурмагомедов в дебюте на UFC

У казахстанца был шанс на победу.

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Источник: РИА "Новости"

Опубликованы судейские записки боя между казахстанским бойцом Сергеем Морозовым (16−5) и россиянином Умаром Нурмагомедовым (13−0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок состоялся накануне в рамках турнира UFC on ESPN 20 и стал дебютным для обоих бойцов. Бой завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом во втором раунде. Видео можно посмотреть здесь.

При этом один из судей отдал первый раунд Морозову, чем вызвал недоумение у журналиста New York Post Sports Скотта Фонтаны.

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«Записки судей победного боя Умара Нурмагомедова над Сергеем Морозовым. Майк Белл — действительно один из лучших судей в ММА, но я не вижу аргументов в пользу Морозова в первом раунде. Это подтверждает и статистика: Морозов нанес три удара, а Умар — 11, плюс дважды повалил его», — написал Фонтана в твиттере.

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