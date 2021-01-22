Раскрыты гонорары Макгрегора и Порье за бой

Макгрегор заработает пять миллионов долларов, Порье — один миллион. Кроме того, бойцы получат процент от продаж платных трансляций.

Ранее 22 января Константин Гнусарев, спарринг-партнер Макгрегора, удивился подготовке спортсмена к поединку с Порье. Он заявил, что ирландец стал серьезнее относиться к тренировочному процессу.