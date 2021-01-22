Раскрыты гонорары Макгрегора и Порье за бой
Раскрыты гонорары ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье за бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает The Independent.
Раскрыты гонорары ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье за бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает The Independent.
Макгрегор заработает пять миллионов долларов, Порье — один миллион. Кроме того, бойцы получат процент от продаж платных трансляций.
Ранее 22 января Константин Гнусарев,
21 января Макгрегор рассказал о своем богатстве. Боец заявил, что он богаче президента UFC Дэйны Уайта.
Поединок Макгрегора и Порье возглавит турнир в