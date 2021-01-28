Дерзкое интервью Гэтжи: Конор и Хукер — два дерьма, Чендлер — кринжовый, Фергюсон — неэлитный

Второй номер рейтинга легкого веса UFC Джастин Гэтжи дал большое интервью ESPN, где раздал оценки за выступление всей верхушке дивизиона.

Ниже — самое интересное.

О поражении Конора Макгрегора

— Конор не зря говорит о простоях, они наверняка сказались, просел его тайминг, чувство дистанции. В первом раунде он выглядел неплохо, думаю, он все еще элитный боец. Они сейчас его поставили шестым в рейтинге, думаю, это слишком низко. Он должен стоять повыше Тони [Фергюсона]. Я рад, что Конор улетел в нокаут, потому что люблю, когда болтуны туда улетают. Как ни крути, Конор — кусок дерьма, я рад, что его опрокинули.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CKkOwhQHy_c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CKkOwhQHy_c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKkOwhQHy_c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Inside the Cage (@insidecagemma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не уверен, что он возьмет бой со мной. Я лучший лоу-кикер в этом дивизионе, хоть я и правша, и мне будет тяжелее доставать его лоу-киками, чем Дастину. Порье — левша, и Конор впервые дрался с левшой, не был к этому готов. Если они дадут Конору третий бой с Порье, и это будет титульник, то я уйду из UFC. Слышал, что его тренер — гребаный идиот — призывает UFC сделать в мае бой Конора и Порье титульным.

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О бое Хукер — Чендлер

— Хукер выглядел как дерьмо. Вялый, уставший. У них был бой в 7 утра по местному времени, он и выглядел, как человек, которому надо драться в 7 утра. Чендлер же просто сделал то, что должен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CKjigLjp1TD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CKjigLjp1TD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKjigLjp1TD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от MixedMartialAddicts (@mixedmartialaddicts)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я лично не хотел бы больше драться в Абу-Даби, мне там тяжело адаптироваться. Хочу драться в Вегасе. Думаю, мне нужен один бой, чтобы выйти на титульник.

О Тони Фергюсоне

— Сдал ли Тони Фергюсон? Я не считаю, что он полностью сдал. Просто думаю, что он не является и никогда не являлся элитным легковесом. Он побеждал, потому что люди неправильно дрались с ним. Когда я забрал у него пространство, четко и дисциплинированно провел бой, он сразу же проиграл. Оливейра не показал против Тони ничего особенного. Хотя Тони все-таки уже не обладает прежней уверенностью в себе после стольких ударов по голове. Он слишком много напропускал, это серьезный фактор.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--686b850395dcbf51a8e4" data-vnd="686b850395dcbf51a8e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=686b850395dcbf51a8e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О Чарльзе Оливейре

— Для меня сейчас на бумаге самый тяжелый соперник — это Оливейра. У него очень особенный набор навыков. Но люди, которые думают, что он просто переведет меня и прикончит в партере, — ошибаются. Ни один человек на планете Земля не переведет меня больше так, как перевел Хабиб.

Посмотрите, как Оливейра переводил Тони. Он брал его за талию и швырял. Тейкдаун на чистой силе. Никакой техники или красивого прохода. Меня он так никогда не переведет. И у Оливейры есть недостаток — он боится ударов. Пол Фелдер его вырубил. А если попаду по нему я, то… Да, Хабиб съел мои лучшие удары, стал первым, кому это удалось. Но Оливейре эти удары не проглотить. Он не впечатлил меня в бою против Тони.

О бое с Хабибом

— Он очень сильный. Очень и очень сильный. Удары держит просто невероятно, я попадал по нему чисто. Он делал «покер-фэйс», хотя я видел, как ему больно. У него отличный джеб, очень эффективный, потому что он здорово меняет уровни. Всякий раз, когда он меняет уровни, то попадает тебе по лицу джебом. Мог ли я выбрать другой план на бой? Кто знает, этого уже не узнать. Не уверен, что кто-то выиграет у Хабиба в 155 фунтах сейчас.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру

При этом я отбил ему ногу. Очень серьезно отбил. Но я не нашел способ продлить бой, чтобы извлечь пользу из моих лоу-киков. Мне нужно было еще 4−5 минут боя, чтобы убить его ногу. Мне не стоило выбрасывать тот последний кик, нужно было вернуться в центр октагона и вот там уже бить лоу-кики. Но я не буду забивать голову этим поражением. Сплю нормально, кошмары не преследуют. Это было мое не первое поражение и не последнее. Этот бой не сделает мою карьеру короче. Вот бой с Порье — вот там мы оба сделали нашу карьеру короче. Мы отдали этим боем часть себя, часть здоровья.

О том, кто будет новой звездой легкого веса после Конора

— UFC нужна большая звезда в легком весе после того, как Конор улетел в нокаут. Я могу занять это место. Конечно, я не такая суперзвезда, как Конор, но могу занять эту нишу. Кто ее еще займет? Чендлер слишком кринжовый… Я или Порье, может быть, Оливейра.

О том, вышла ли его мама на пенсию после гонорара за бой с Хабибом

— Она в процессе оформлении пенсии. Она ждет, пока почта США предложит ей пакет досрочного выхода на пенсию, который включает некоторые льготы. Ей придется подождать до марта-апреля, а потом она точно выйдет на пенсию.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bze7MoPJRni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bze7MoPJRni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bze7MoPJRni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Justin Gaethje ?? (@justin_gaethje)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В любом случае, она уже не работает так много, как раньше. Но она такой человек — даже когда выйдет на пенсию, все равно будет чем-то заниматься.