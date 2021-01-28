Дерзкое интервью Гэтжи: Конор и Хукер — два дерьма, Чендлер — кринжовый, Фергюсон — неэлитный
Но Хабиба нахваливает, особенно его джеб.
Но Хабиба нахваливает, особенно его джеб.
Второй номер рейтинга легкого веса UFC Джастин Гэтжи дал большое интервью ESPN, где раздал оценки за выступление всей верхушке дивизиона.
Ниже — самое интересное.
— Конор не зря говорит о простоях, они наверняка сказались, просел его тайминг, чувство дистанции. В первом раунде он выглядел неплохо, думаю, он все еще элитный боец. Они сейчас его поставили шестым в рейтинге, думаю, это слишком низко. Он должен стоять повыше Тони [Фергюсона]. Я рад, что Конор улетел в нокаут, потому что люблю, когда болтуны туда улетают. Как ни крути, Конор — кусок дерьма, я рад, что его опрокинули.
Не уверен, что он возьмет бой со мной. Я лучший
— Хукер выглядел как дерьмо. Вялый, уставший. У них был бой в 7 утра по местному времени, он и выглядел, как человек, которому надо драться в 7 утра. Чендлер же просто сделал то, что должен.
Я лично не хотел бы больше драться в
— Сдал ли Тони Фергюсон? Я не считаю, что он полностью сдал. Просто думаю, что он не является и никогда не являлся элитным легковесом. Он побеждал, потому что люди неправильно дрались с ним. Когда я забрал у него пространство, четко и дисциплинированно провел бой, он сразу же проиграл. Оливейра не показал против Тони ничего особенного. Хотя Тони
— Для меня сейчас на бумаге самый тяжелый соперник — это Оливейра. У него очень особенный набор навыков. Но люди, которые думают, что он просто переведет меня и прикончит в партере, — ошибаются. Ни один человек на планете Земля не переведет меня больше так, как перевел Хабиб.
Посмотрите, как Оливейра переводил Тони. Он брал его за талию и швырял. Тейкдаун на чистой силе. Никакой техники или красивого прохода. Меня он так никогда не переведет. И у Оливейры есть недостаток — он боится ударов. Пол Фелдер его вырубил. А если попаду по нему я, то… Да, Хабиб съел мои лучшие удары, стал первым, кому это удалось. Но Оливейре эти удары не проглотить. Он не впечатлил меня в бою против Тони.
— Он очень сильный. Очень и очень сильный. Удары держит просто невероятно, я попадал по нему чисто. Он делал «покер-фэйс», хотя я видел, как ему больно. У него отличный джеб, очень эффективный, потому что он здорово меняет уровни. Всякий раз, когда он меняет уровни, то попадает тебе по лицу джебом. Мог ли я выбрать другой план на бой? Кто знает, этого уже не узнать. Не уверен, что
При этом я отбил ему ногу. Очень серьезно отбил. Но я не нашел способ продлить бой, чтобы извлечь пользу из моих
— UFC нужна большая звезда в легком весе после того, как Конор улетел в нокаут. Я могу занять это место. Конечно, я не такая суперзвезда, как Конор, но могу занять эту нишу. Кто ее еще займет? Чендлер слишком кринжовый… Я или Порье, может быть, Оливейра.
— Она в процессе оформлении пенсии. Она ждет, пока почта США предложит ей пакет досрочного выхода на пенсию, который включает некоторые льготы. Ей придется подождать до
В любом случае, она уже не работает так много, как раньше. Но она такой человек — даже когда выйдет на пенсию, все равно будет
Никита Горшенин