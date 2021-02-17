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01:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нурмагомедов посетил матч «Барселона» — «Пари Сен-Жермен»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен».

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Игра прошла во вторник на стадионе «Камп Ноу» и завершилась волевой победой «ПСЖ» со счетом 4:1.

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Нурмагомедов опубликовал на своей странице несколько видео с трибун «Камп Ноу» и сообщил, что болел в данной игре за парижский клуб.

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