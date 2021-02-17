Нурмагомедов посетил матч «Барселона» — «Пари Сен-Жермен»

Игра прошла во вторник на стадионе «Камп Ноу» и завершилась волевой победой «ПСЖ» со счетом 4:1 .

Нурмагомедов опубликовал на своей странице несколько видео с трибун «Камп Ноу» и сообщил, что болел в данной игре за парижский клуб.