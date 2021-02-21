UFC пощадил нарушившего правила «бойцовского острова» немца

В руководстве UFC решили пощадить Оттмана и дать спортсмену второй шанс. Об этом редакции ESPN сообщил глава промоушена Дэйна Уайт. Таким образом, организация в корне изменило свое решение, принятое почти месяц назад.

22 января Уайт сообщил, что немецкого бойца марокканского происхождения больше не будет в UFC. Азайтар нарушил правила безопасности: он пытался помочь посторонним лицам проникнуть в «пузырь», созданный в целях предупреждения вспышки коронавируса на «бойцовском острове» Яс.

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