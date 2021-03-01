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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рой Джонс высказался о решении Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Сложно не согласиться с решением чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, считает бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе по боксу Рой Джонс.

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Нурмагомедов в 2018 году завоевал пояс UFC в легком весе, а потом провел три успешные защиты. Осенью 2020 года после 29-й победы в 29 боях в ММА россиянин объявил о завершении карьеры. Тем не менее, неоднократно велись разговоры на тему его возможного возвращения, при этом сам Нурмагомедов неоднократно заявлял, что не собирается менять решение. Отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле 2020 года от осложнений на фоне коронавируса.

«Очень сложно быть несогласным с его решением завершить карьеру. После смерти отца, который был важнейшим человеком в его жизни, сложно выходить снова на ринг и драться с той же страстью. У них была настоящая семейная команда. И когда ты теряешь своего самого важного партнера по команде, то тебе становится невероятно сложно. Я могу понять его, ведь он всегда выходил на бои на глазах отца. Я бы поддержал любое его решение, ведь он лучше знает, что он чувствует внутри себя», — сказал Джонс РИА Новости.

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