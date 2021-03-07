Необъяснимый поступок Петра Яна. Он побеждал Стерлинга, но нанес запрещенный удар коленом и проиграл
Этот бой на UFC 259 войдет в историю.
Этот бой на UFC 259 войдет в историю.
Петр Ян
В многочисленных интервью американец делал акцент как раз на своей борьбе. Основной посыл: «Я тебе переведу вниз, а там прикончу». Примерно это Алджо сказал Петру во время дуэли взглядов, на что получил такой ответ на английском: «Твои тейкдауны — ерунда. Я тренировался в Дагестане!».
Ян подошел к бою с рекордом 7−0 в UFC. Он бил известных ребят: Жозе Альдо, Юрайя Фейбер, Джона Додсона. Однако все они уже давно прошли свой пик. А, например, побежденный Петром Джимми Ривера все же совсем не топ. Стерлинг же сейчас в расцвете сил: пять побед подряд перед поединком с Яном, задушенный в июне 2020-го Кори Сандхаген.
Конечно, в высочайшем бойцовском уровне Петра не было никаких сомнений. Но не хватало ему выигрыша у такого бойца, как Стерлинг — бойца в лучшей форме, с отличной борьбой и грэпплингом и большой физической силой.
Стерлинг задал высокий темп сразу, как только начался бой. Причем он предложил поединок в стойке. И был весьма успешен: удар коленом в прыжке пришелся точно в голову. Ян устоял. Потом был тейкдаун, однако Петр быстро поднялся и тут же перехватил инициативу. Сначала он подсек Стерлинга, затем отправил в нокдаун правым кроссом, потом исполнил амплитудный бросок, воткнув соперника головой в настил. Петр в первом раунде в борьбе выглядел даже лучше, чем Стерлинг. Бешеный раунд получился.
То есть в бою складывалась такая ситуация, что у Стерлинга больше получалось в стойке, чем в борьбе. Ударов он выбрасывал больше, чем Ян, но российский боец, базовый боксер, бил жестче.
В третьем раунде Стерлинг уже не пытался бороться. Сложилось впечатление, будто он устал. Американец стал уступать и в количестве выброшенных ударов. Ян же был вполне себе свеж, дважды свалил противника подножкой, а в концовке сделал тейкдаун.
Четвертый раунд шел под диктовку Яна. Он переигрывал Стерлинга в стойке, не давал ему перевести себя вниз, а потом… А потом
Стерлинг повалился на спину, сказал судьям, что ему очень больно и что он не в состоянии продолжать поединок. В итоге Ян потерпел поражение дисквалификацией. Так Стерлинг стал чемпионом. Удивительный бой…