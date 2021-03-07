Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Уфа
Футбол. Зарубежный
14:30
Рома
Дженоа
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Сельта
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Тамбов
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Милан
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Парма
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Реал
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
04
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Краснодар
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
32
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Арминия
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кальяри
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леванте
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
50
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
71
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
22:30
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
6.03
Брайтон & Хоув
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
6.03
Осасуна
Барселона
02
Футбол. Зарубежный
6.03
Ювентус
Лацио
31
Все события
Фоторепортажи
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Необъяснимый поступок Петра Яна. Он побеждал Стерлинга, но нанес запрещенный удар коленом и проиграл

Этот бой на UFC 259 войдет в историю.

Наверх

Петр Ян из-за пандемии готовился к бою не как обычно, в Таиланде, а в США — в зале American Top Team. Также Петр ездил на сбор в дагестанский Хасавюрт — бороться, ведь Алджамейн Стерлинг, возможно, лучший борец дивизиона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В многочисленных интервью американец делал акцент как раз на своей борьбе. Основной посыл: «Я тебе переведу вниз, а там прикончу». Примерно это Алджо сказал Петру во время дуэли взглядов, на что получил такой ответ на английском: «Твои тейкдауны — ерунда. Я тренировался в Дагестане!».

Ян подошел к бою с рекордом 7−0 в UFC. Он бил известных ребят: Жозе Альдо, Юрайя Фейбер, Джона Додсона. Однако все они уже давно прошли свой пик. А, например, побежденный Петром Джимми Ривера все же совсем не топ. Стерлинг же сейчас в расцвете сил: пять побед подряд перед поединком с Яном, задушенный в июне 2020-го Кори Сандхаген.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, в высочайшем бойцовском уровне Петра не было никаких сомнений. Но не хватало ему выигрыша у такого бойца, как Стерлинг — бойца в лучшей форме, с отличной борьбой и грэпплингом и большой физической силой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стерлинг задал высокий темп сразу, как только начался бой. Причем он предложил поединок в стойке. И был весьма успешен: удар коленом в прыжке пришелся точно в голову. Ян устоял. Потом был тейкдаун, однако Петр быстро поднялся и тут же перехватил инициативу. Сначала он подсек Стерлинга, затем отправил в нокдаун правым кроссом, потом исполнил амплитудный бросок, воткнув соперника головой в настил. Петр в первом раунде в борьбе выглядел даже лучше, чем Стерлинг. Бешеный раунд получился.

Во втором раунде Стерлинг решил побороться, было много клинча, но Ян защищался от тейкдаунов мастерски, а в концовке перевел оппонента сам.

То есть в бою складывалась такая ситуация, что у Стерлинга больше получалось в стойке, чем в борьбе. Ударов он выбрасывал больше, чем Ян, но российский боец, базовый боксер, бил жестче.

В третьем раунде Стерлинг уже не пытался бороться. Сложилось впечатление, будто он устал. Американец стал уступать и в количестве выброшенных ударов. Ян же был вполне себе свеж, дважды свалил противника подножкой, а в концовке сделал тейкдаун.

Четвертый раунд шел под диктовку Яна. Он переигрывал Стерлинга в стойке, не давал ему перевести себя вниз, а потом… А потом зачем-то нанес запрещенный удар коленом, хотя находился в выигрышной для себя позиции. Дело было так: Стерлинг стоял на четвереньках, опираясь на пятку и на колено. То есть на три точки. И в этот момент Ян выбросил колено ему в подбородок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стерлинг повалился на спину, сказал судьям, что ему очень больно и что он не в состоянии продолжать поединок. В итоге Ян потерпел поражение дисквалификацией. Так Стерлинг стал чемпионом. Удивительный бой…

Во время загрузки произошла ошибка.
 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
Месси отдал очередной гениальный пас. Обзор европейского футбола
Блахович защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
Тарасенко вернулся на лед в НХЛ. Его промах привел к поражению
Россиянин победил американца в поединке на турнире UFC
Петр Ян объяснил запрещенный удар в бое за титул UFC
Передача Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь