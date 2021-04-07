Боец UFC Волков показал лицо после пропущенного от боксера-тяжеловеса удара
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков показал свое лицо после пропущенного удара от
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков показал свое лицо после пропущенного удара от
«Лицо человека, пропустившего оверхэнд от боксера-тяжеловеса», — подписал фото Волков. На снимке спортсмен улыбается, а на лице нет никаких заметных следов от попадания. Боец добавил, что 12 раундов бокса пошли на пользу его настроению. Имя
30 марта Волков заявил о готовности подраться с новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну. Он подчеркнул, что знает способ победить соперника и отобрать у того пояс.
В активе Волкова 33 победы при восьми поражениях. Девять боев россиянин провел в рамках UFC, выиграв семь из них и потерпев два поражения.