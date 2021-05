Шлеменко, Пираев и Вартанян хотят драться в UFC. Почему звезды российских турниров находятся в режиме ожидания

Кто хочет драться в UFC

Александр Шлеменко (60−13−1 в ММА; 37 лет; 526 тысяч подписчиков в инстаграме)

Из интересного: из последних 15 боев Шлеменко 14 были главными поединками на турнире. Причем это были турниры четырех разных организаций, пять из них прошли на территории США. Единственным турниром, который не возглавлял Шлеменко, стал Bellator 208 c Федором Емельяненко в главном событии вечера. До недавнего времени проблемой Шлеменко считалась статистика: только в этом году спортсмен выровнял количество побед и поражений после серии из трех проигрышей в 2017—2018 годах.

Эдуард Вартанян (21−4; 29 лет; 108 тысяч подписчиков)

Мариф Пираев (25−4; 28 лет; 620 тысяч подписчиков)

Альберт Дураев (13−3; 32 года; 205 тысяч подписчиков)

Владимир Минеев (15−1; 31 год; 265 тысяч подписчиков)

Почему россиянам перестали давать контракты

Второй пример — троюродный брат Хабиба Усман. C рекордом 11−0 и фамилией Нурмагомедов Усман становится бойцом Bellator.

Зачем вообще нужно ждать контракта c UFC?

UFC разочаровалась в российском рынке?

Выступления россиян, в последние два года, за исключением побед Петра Яна, скорее могут настораживать матчмейкеров. Сразу несколько бойцов встали на огромную по продолжительности паузу после турнира в Москве в ноябре 2019 года (по разным причинам не выступали Магомедшарипов, Копылов, Гамзатов, Хандожко и Хабилов). Имадаев, Сосновский и Антигулов оказывались в имиджево неприятных историях. Абдулкерим Эдилов с рекордом 1−0 не нашел общего языка с промоушеном, а Руслан Магомедов и Иван Штырков — c допинг-офицерами.

Почему UFC не делает турниры специально для российской аудитории?