Шлеменко, Пираев и Вартанян хотят драться в UFC. Почему звезды российских турниров находятся в режиме ожидания
В 2018-м и 2019 году UFC подписала больше 10 бойцов из России. Почему самый популярный
В 2018-м и 2019 году UFC подписала больше 10 бойцов из России. Почему самый популярный
Из интересного: из последних 15 боев Шлеменко 14 были главными поединками на турнире. Причем это были турниры четырех разных организаций, пять из них прошли на территории США. Единственным турниром, который не возглавлял Шлеменко, стал Bellator 208 c Федором Емельяненко в главном событии вечера. До недавнего времени проблемой Шлеменко считалась статистика: только в этом году спортсмен выровнял количество побед и поражений после серии из трех проигрышей в 2017—2018 годах.
Из интересного: в последних 10 боях проигрывал только АбдулАзизу Абдулвахабову, который не намерен переходить в UFC. При этом Вартанян побеждал многих топовых российских легковесов — Хасбулаева, Сарнавского, Гаджидаудова и Шаблия.
Из интересного: в
Из интересного: был чемпионом в двух весовых категориях в лиге АСВ/АСА, не дерется больше 2,5 лет, имеет контракт на бой в промоушене Дэйны Уайта, где по итогам турнира можно получить контракт с UFC.
Из интересного: Минеева, возможно, меньше чем
Чуть реже, но упоминаются Денис Лаврентьев (11−1) ближайший друг Петра Яна, и Сергей Билостенный (6−2), один из самых жестких тяжеловесов в команде Александра Волкова. Чемпион АСВ и АСА Рустам Керимов с рекордом 14−0 отказался от пояса, чтобы попробовать себя в UFC, но не смог подписать контракт и вернулся в российскую лигу.
Последнее подписание контракта российским бойцом с UFC скорее напоминало эпизод из фильма, чем реальную историю. 15 января 2021 года Хабиб Нурмагомедов и Дэйна Уайт стали гостями турнира по ММА в
После этого о новичках из России почти ничего не было слышно, а среди главных препятствий выделяют сложности при получении визы (усугубившиеся после пандемии и ухудшения политических отношений), нежелание российских бойцов заниматься продвижением себя в медиа, низкую платежеспособность аудитории в русскоговорящих странах.
Проиллюстрировать интерес UFC к россиянам сейчас можно всего на двух примерах: в 2018—2019-м Николай Алексахин с рекордом 22−5 и серией из 6 побед около года просит контракт с UFC, не дожидаясь его, переходит в PFL, побеждает техническим нокаутом канадца Джесса Ронсона, который уже через 9 месяцев после поражения Алексахину вдруг дерется в UFC. Просто у него есть английский язык и нет проблем с визой в США.
Второй пример — троюродный брат Хабиба Усман. C рекордом 11−0 и фамилией Нурмагомедов Усман становится бойцом Bellator.
— На самом деле сейчас и в других американских лигах уже довольно много россиян, и подписать бойца с российским паспортом в Bellator или PFL не менее сложно, — рассказывает менеджер Александр Скаредин. — Причем Bellator или PFL могут предложить даже лучшие финансовые условия на старте, чем UFC, но они проигрывают UFC в частоте турниров. И повторюсь, туда тоже сложно попасть. Другие лиги, например в Европе, платят не так много, как в России, плюс уровень там заметно ниже и, соответственно, для европейского промоушена нет большого смысла привозить сильных и дорогих бойцов из России. Исключение составляет только польская KSW, но там тоже есть своя специфика. При этом почти все проигрывают UFC в частоте турниров (UFC проводит в среднем 3−4 турнира в месяц. — «Матч ТВ»).
— Эдуард Вартанян говорит, что не смог попасть на собеседование на визу с четырех попыток. Вроде бы та же самая проблема есть у Александра Шлеменко.
— С визой сейчас самое сложное найти окно на собеседование. Например, нам повезло, и для Романа Копылова (9−1 в ММА; 0−1 в UFC) и Николая Алексахина мы смогли найти окна в Москве и Екатеринбурге и получить [визу]. Диана Авсаргова получала в Казахстане. У Николая даже сотрудник посольства спросил: «О! А ты с Беном Аскреном дрался?», и взял документы для оформления. Но мы для них запрашивали петицию от UFC, и это сейчас максимум поддержки, на которую ты можешь рассчитывать от американской организации. При этом петиция это все равно гораздо более серьезный документ, чем приглашение. По сути, эта бумага свидетельствует, что на территории США у тебя есть работодатель, заинтересованный в тебе. Но, опять же, есть примеры российских бойцов, которые даже ничего не слышали об этом документе.
Инсайдеры говорят, что для UFC финансово гораздо интереснее осваивать Китай и Индию, в каждой из которых население превышает 1,3 миллиарда человек. Есть мнение, что в ближайшее время лига начнет подписывать индийских бойцов, не обращая внимание на то, что их спортивный уровень будет заметно ниже российского. Одновременно с этим вмешались и пандемия, и последовавший финансовый кризис. Например, летом 2020 года должен был состояться турнир в Казахстане, но теперь, спустя год, нет информации даже о примерных сроках проведения турнира на территории стран СНГ.
Выступления россиян, в последние два года, за исключением побед Петра Яна, скорее могут настораживать матчмейкеров. Сразу несколько бойцов встали на огромную по продолжительности паузу после турнира в Москве в ноябре 2019 года (по разным причинам не выступали Магомедшарипов, Копылов, Гамзатов, Хандожко и Хабилов). Имадаев, Сосновский и Антигулов оказывались в имиджево неприятных историях. Абдулкерим Эдилов с рекордом 1−0 не нашел общего языка с промоушеном, а Руслан Магомедов и Иван Штырков — c
Даже попавшие в топ-15 Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев, Аскар Аскаров, Сергей Павлович и Омари Ахмедов живут вне контекста, не дают интервью англоязычным изданиям и в отличие от Хабиба и Петра Яна имеют гораздо меньше болельщиков в США, Европе или Арабских странах.
Очевидно, лига, используя свои мощности, могла бы даже
Можно заметить, что для российских промоушенов сегодня бои между топами стали слишком дорогими, но UFC могла бы предлагать россиянам чуть меньшие гонорары, компенсируя это брендом, хорошей медицинской страховкой, бонусами и
Жестче всех стремление российских бойцов попасть в UFC описывал основатель лиги АСВ Майрбек Хасиев. Обращаясь к
Чем показателен пример Чимаева: два выигранных досрочно поединка и пулеметные очереди в интервью по всем возможным топовым соперникам перечеркнули и потенциальные сложности с получением визы, и отсутствие интереса американской аудитории. Так что даже на фоне большого количества проблема
Вадим Тихомиров