Шлеменко, Пираев и Вартанян хотят драться в UFC. Почему звезды российских турниров находятся в режиме ожидания

Кто хочет драться в UFC

Александр Шлеменко (60−13−1 в ММА; 37 лет; 526 тысяч подписчиков в инстаграме)

Из интересного: из последних 15 боев Шлеменко 14 были главными поединками на турнире. Причем это были турниры четырех разных организаций, пять из них прошли на территории США. Единственным турниром, который не возглавлял Шлеменко, стал Bellator 208 c Федором Емельяненко в главном событии вечера. До недавнего времени проблемой Шлеменко считалась статистика: только в этом году спортсмен выровнял количество побед и поражений после серии из трех проигрышей в 2017—2018 годах.

Эдуард Вартанян (21−4; 29 лет; 108 тысяч подписчиков)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COMxzerLQuZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COMxzerLQuZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COMxzerLQuZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eduard "LionHeart" Vartanyan (@eduard_vartanyan)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из интересного: в последних 10 боях проигрывал только АбдулАзизу Абдулвахабову, который не намерен переходить в UFC. При этом Вартанян побеждал многих топовых российских легковесов — Хасбулаева, Сарнавского, Гаджидаудова и Шаблия.

Мариф Пираев (25−4; 28 лет; 620 тысяч подписчиков)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPF8b98j1v8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPF8b98j1v8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPF8b98j1v8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Мариф Пираев/Marif Piraev (@marifpiraev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из интересного: в какой-то момент имел рекорд 17−0 (Хабиб подписал контракт с UFC, имея 16−0). Сейчас у Пираева два поражения в последних боях, но одновременно с этим боец начал появляться в ММА-шоу на YouTube и провел два боя на голых кулаках, превратившись, возможно, в самого узнаваемого в России легковеса, не имеющего контракта с UFC.

Альберт Дураев (13−3; 32 года; 205 тысяч подписчиков)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BclvaXIhGnd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BclvaXIhGnd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BclvaXIhGnd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ACA MMA (@aca_mma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из интересного: был чемпионом в двух весовых категориях в лиге АСВ/АСА, не дерется больше 2,5 лет, имеет контракт на бой в промоушене Дэйны Уайта, где по итогам турнира можно получить контракт с UFC.

Владимир Минеев (15−1; 31 год; 265 тысяч подписчиков)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPQvwTjl64x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPQvwTjl64x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPQvwTjl64x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Владимир Минеев (@mineevmma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из интересного: Минеева, возможно, меньше чем кого-либо спрашивают про переход в UFC, поскольку сам боец заинтересован в нескольких боях на территории России. Факт: второй бой Минеева и Исмаилова — самый важный поединок 2021 года в российских ММА.

Чуть реже, но упоминаются Денис Лаврентьев (11−1) ближайший друг Петра Яна, и Сергей Билостенный (6−2), один из самых жестких тяжеловесов в команде Александра Волкова. Чемпион АСВ и АСА Рустам Керимов с рекордом 14−0 отказался от пояса, чтобы попробовать себя в UFC, но не смог подписать контракт и вернулся в российскую лигу.

Почему россиянам перестали давать контракты

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CO8N5aVhKVg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CO8N5aVhKVg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CO8N5aVhKVg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от РИНАТ ФАХРЕТДИНОВ (@gladiator_fakhretdinov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Последнее подписание контракта российским бойцом с UFC скорее напоминало эпизод из фильма, чем реальную историю. 15 января 2021 года Хабиб Нурмагомедов и Дэйна Уайт стали гостями турнира по ММА в Абу-Даби. Выступали несколько друзей Хабиба, и явным кандидатом на попадание в UFC по итогам вечера был Сайгид Изагахмаев (17−1 на момент выступления), но Сайгид проиграл, а приехавший из Москвы Ринат Фахретдинов выиграл нокаутом на первой минуте у американца Эрика Спайсли, получил контракт и попал в отчетный ролик главы UFC.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLCh4sADDhx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLCh4sADDhx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLCh4sADDhx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от РИНАТ ФАХРЕТДИНОВ (@gladiator_fakhretdinov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого о новичках из России почти ничего не было слышно, а среди главных препятствий выделяют сложности при получении визы (усугубившиеся после пандемии и ухудшения политических отношений), нежелание российских бойцов заниматься продвижением себя в медиа, низкую платежеспособность аудитории в русскоговорящих странах.

Проиллюстрировать интерес UFC к россиянам сейчас можно всего на двух примерах: в 2018—2019-м Николай Алексахин с рекордом 22−5 и серией из 6 побед около года просит контракт с UFC, не дожидаясь его, переходит в PFL, побеждает техническим нокаутом канадца Джесса Ронсона, который уже через 9 месяцев после поражения Алексахину вдруг дерется в UFC. Просто у него есть английский язык и нет проблем с визой в США.

Второй пример — троюродный брат Хабиба Усман. C рекордом 11−0 и фамилией Нурмагомедов Усман становится бойцом Bellator.

Зачем вообще нужно ждать контракта c UFC?

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— На самом деле сейчас и в других американских лигах уже довольно много россиян, и подписать бойца с российским паспортом в Bellator или PFL не менее сложно, — рассказывает менеджер Александр Скаредин. — Причем Bellator или PFL могут предложить даже лучшие финансовые условия на старте, чем UFC, но они проигрывают UFC в частоте турниров. И повторюсь, туда тоже сложно попасть. Другие лиги, например в Европе, платят не так много, как в России, плюс уровень там заметно ниже и, соответственно, для европейского промоушена нет большого смысла привозить сильных и дорогих бойцов из России. Исключение составляет только польская KSW, но там тоже есть своя специфика. При этом почти все проигрывают UFC в частоте турниров (UFC проводит в среднем 3−4 турнира в месяц. — «Матч ТВ»).

— Эдуард Вартанян говорит, что не смог попасть на собеседование на визу с четырех попыток. Вроде бы та же самая проблема есть у Александра Шлеменко.

— С визой сейчас самое сложное найти окно на собеседование. Например, нам повезло, и для Романа Копылова (9−1 в ММА; 0−1 в UFC) и Николая Алексахина мы смогли найти окна в Москве и Екатеринбурге и получить [визу]. Диана Авсаргова получала в Казахстане. У Николая даже сотрудник посольства спросил: «О! А ты с Беном Аскреном дрался?», и взял документы для оформления. Но мы для них запрашивали петицию от UFC, и это сейчас максимум поддержки, на которую ты можешь рассчитывать от американской организации. При этом петиция это все равно гораздо более серьезный документ, чем приглашение. По сути, эта бумага свидетельствует, что на территории США у тебя есть работодатель, заинтересованный в тебе. Но, опять же, есть примеры российских бойцов, которые даже ничего не слышали об этом документе.

UFC разочаровалась в российском рынке?

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Инсайдеры говорят, что для UFC финансово гораздо интереснее осваивать Китай и Индию, в каждой из которых население превышает 1,3 миллиарда человек. Есть мнение, что в ближайшее время лига начнет подписывать индийских бойцов, не обращая внимание на то, что их спортивный уровень будет заметно ниже российского. Одновременно с этим вмешались и пандемия, и последовавший финансовый кризис. Например, летом 2020 года должен был состояться турнир в Казахстане, но теперь, спустя год, нет информации даже о примерных сроках проведения турнира на территории стран СНГ.

Выступления россиян, в последние два года, за исключением побед Петра Яна, скорее могут настораживать матчмейкеров. Сразу несколько бойцов встали на огромную по продолжительности паузу после турнира в Москве в ноябре 2019 года (по разным причинам не выступали Магомедшарипов, Копылов, Гамзатов, Хандожко и Хабилов). Имадаев, Сосновский и Антигулов оказывались в имиджево неприятных историях. Абдулкерим Эдилов с рекордом 1−0 не нашел общего языка с промоушеном, а Руслан Магомедов и Иван Штырков — c допинг-офицерами.

Даже попавшие в топ-15 Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев, Аскар Аскаров, Сергей Павлович и Омари Ахмедов живут вне контекста, не дают интервью англоязычным изданиям и в отличие от Хабиба и Петра Яна имеют гораздо меньше болельщиков в США, Европе или Арабских странах.

Почему UFC не делает турниры специально для российской аудитории?

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Очевидно, лига, используя свои мощности, могла бы даже тремя-четырьмя турнирами в год оставаться заметной в России и странах СНГ. Например, используя желание российских бойцов попасть в UFC, можно было бы превращать турниры на территории России или Казахстана в подобие отборов, c поединками Шлеменко vs Минеев или Вартанян vs Пираев. По сравнению с тем, что сейчас, в условиях кризиса, предлагают российские лиги, даже шоу с таким составом без звезд из-за рубежа становились бы очень востребованными. Для сравнения пять главных боев в пяти российских лигах сейчас выглядят так: Шлеменко — Сантос (AMC Fight Nights), Василевский — Андраде (RCC), Вартанян — Силва (Open FC), Кошкин — Бутенко (АСА), Дайнеко —Тимошенко (EFC)…

Можно заметить, что для российских промоушенов сегодня бои между топами стали слишком дорогими, но UFC могла бы предлагать россиянам чуть меньшие гонорары, компенсируя это брендом, хорошей медицинской страховкой, бонусами и допинг-тестами. С окончанием пандемии подобный сценарий возможен, но за время карантина появилось несколько отягчающих обстоятельств: ситуация с визами усугубилась не только для россиян, но и для граждан США. Плюс турниры в России по-прежнему не самые удобные для трансляции в Северной Америке из-за часового пояса. Возникшее в Арабских Эмиратах финансовое партнерство UFC с местными спонсорами по-прежнему остается принципиально более выгодным, в то время как в России большие деньги за последние годы ушли из ММА. Это важно, поскольку многие недооценивают затраты UFC на проведение турнира: на любое мероприятие лига привозит от нескольких десятков до сотни сотрудников, что заметно утяжеляет смету.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPIkOGell9I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPIkOGell9I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPIkOGell9I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хамзат Чимаев (@chimaev_knamzat)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Жестче всех стремление российских бойцов попасть в UFC описывал основатель лиги АСВ Майрбек Хасиев. Обращаясь к кому-то из бывших представителей лиги, Хасиев написал в инстаграме: «Все, что вы можете, это предлагать себя UFC в глубоком пардоне». К сожалению, одним из действенных способов выступить в промоушене для многих бойцов остается экстренный выход на замену. Лучше всего это получилось у Хамзата Чимаева, который приехал в Абу-Даби в составе команды шведа Александра Густафссона, а потом согласился подраться дважды за 10 дней, и оба боя выиграл досрочно. Последнее, кстати, полностью компенсирует сомнительный уровень соперников. Судя по продвижению карьер некоторых бойцов из России, в UFC сильно обесцениваются победы решениями в полных боях, особенно если это первые поединки в лиге.

Чем показателен пример Чимаева: два выигранных досрочно поединка и пулеметные очереди в интервью по всем возможным топовым соперникам перечеркнули и потенциальные сложности с получением визы, и отсутствие интереса американской аудитории. Так что даже на фоне большого количества проблема по-настоящему проверить заинтересованность UFC в бойцах из России было бы здорово на примере россиянина, который вырубит двух первых оппонентов в двух первых раундах. Пока с досрочных побед сумели начать Забит, Ян и Умар Нурмагомедов. Остальные побеждали решениями, и теперь UFC тоже пришла к единогласному решению осторожнее подписывать бойцов из России.