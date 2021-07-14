Хабиб — о своём величии: я на одном уровне с Фёдором Емельяненко

«Я не хочу навязывать своё имя или говорить: «Называйте меня величайшим из всех времён. Нет, я один из величайших людей всех времён. Я на одном уровне с Фёдором Емельяненко, Андерсоном Сильвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Кормье, Деметриусом Джонсоном, Жорж Сен-Пьером. Я нахожусь на одном уровне. Я поставил своё имя на один уровень», — приводятся слова Хабиба в «инстаграме» ESPN.