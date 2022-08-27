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10:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Это сенсация: Шлеменко проиграл сербскому бойцу за 20 секунд

Главный бой турнира RCC 12 в Екатеринбурге получился недолгим.

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Источник: пресс-служба RCC

Александр Шлеменко потерпел самое быстрое поражение в карьере. И, можно сказать, самое болезненное. Да и вообще он никогда так не проигрывал — чтобы соперник оказывался сзади, добивал, и рефери останавливал поединок.

Вячеслав Василевский, бывший соперник Шлеменко, проигравший ему дважды в 2016 году, назвал Илича мешком из Европы. Утверждение странное, учитывая, что серб достаточно высоко котировался KSW (рекорд — 2−2), да и вообще уровень ММА в Европе за последние годы сильно подтянулся. Ну, а Шлеменко — не молодеет. Ему уже 38. И драться он стал уже не так часто, как когда-то: с 2020 года до этого дня провел лишь два боя — победил единогласным решением судей Марсио Сантоса и Артура Гусейнова. И это были далеко не самые яркие победы.

Илич — базовый кикбоксер, Шлеменко тоже любит зарубиться, так что ожидался бой в стойке. Омич пошел вперед, но почти сразу напоролся на встречный удар коленом — точно в подбородок. Шторма повело, серб добавил удар левой рукой. Шлеменко упал на колени, соперник начал его добивать, и рефери остановил поединок. Победа Илича за 20 секунд.

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После боя Шлеменко заявил журналистам, что считает остановку поединка преждевременной. «Это не мой день, я считаю, — сказал он. — Вспоминая бой в Челябинске (поражение ТКО от Бруно Силвы в 2018 году в М-1. — Прим. “СЭ”), я хотел пообщаться с рефери, но он не пришел в раздевалку. Были мысли сказать ему: “Ну не лезь раньше времени, не лезь”. Недонастроился, недорасслабился. Сейчас посмотрел повтор: спору нет, я удар пропустил, я его не видел, но я начал подниматься. Рефери надо отдавать отчет в том, что у меня 75 профессиональный боев, все-таки я не новичок. И я выхожу сюда не просто так. Но мне в очередной раз не дали попробовать вернуться после пропущенного удара».

В сентябре Шлеменко выступит на турнир своего промоушена в Омске (соперник еще неизвестен), а в декабре в RCC запланирован его бой с Магомедом Исмаиловым. Теперь Александр еще хочет и реванш с Иличем. «Пока он не вписывается [в график], но я хотел бы повторить эту историю. Но попросил бы другого рефери», — отметил Шторм.

Напрашиваются аналогии с Федором Емельяненко, который на закате карьеры (которая, впрочем, еще не завершена), растерял некоторые рефлексы и начал падать в быстрые нокауты (Митрион, Бейдер). Шлеменко, как уже было сказано, 38 лет, а выступает он с 2004 года — когда ММА еще называли боями без правил. Действительно ли Александр стал хуже, как боец, или поражение от Илича — случайность, покажут его следующие бои.

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В со-главном событии бились Иван Штырков и Насрудин Насрудинов. Насрудинов считался одним из самых серьезных соперников Уральского Халка за все время. Из крутого клуба Universal Fighters (Махачкала), 30 лет, 4−0 в АСА, тренировался у Фернанда Лопеса. Да, он не смог пробиться в UFC через претендентскую серию Даны Уайта, но боец все равно сильный. Но и президент Академии РМК (Русская медная компания, чей глава, Игорь Алтушкин, — основатель RCC) Иван Штырков набрал, похоже, лучшую форму в жизни. После двух побед в АСА (в последнем бою нокаутировал Артура Астахова) он вернулся в RCC, где в марте легко победил опытного Михаила Колобегова.

Поединок с Насрудиновым также продлился недолго: за 2 минуты до конца первого раунда Штырков пробил двойку — правый прямой пришел в грудь, а левой хук — в челюсть. Насрудинов упал, а затем был добит. Безусловно, это одна из самых ярких побед Штыркова. Иван проведет следующий бой уже скоро — 30 сентября в Кемерове против Виктора Немкова.

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