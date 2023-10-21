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00:12 (мск), источник: ТАСС

Организаторы турнира UFC 294 запретили бойцам демонстрировать флаги

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Организаторы турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который пройдет в субботу, запретили спортсменам демонстрировать флаги. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: Соцсети

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.

«Демонстрация любых флагов на UFC 294 запрещена», — сообщил источник.

Еще один источник ТАСС отметил, что данная мера с высокой долей вероятности введена для того, чтобы предотвратить возможные политические конфликты.

Главным боем турнира UFC 294 станет поединок в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. В соглавном поединке встретятся уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и бывший чемпион UFC в среднем весе Камару Усман. Также на турнире выступят россияне Саид Нурмагомедов, Икрам Алискеров, Магомед Анкалаев, Виктория Дудакова и Шарабутдин Магомедов.

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