Организаторы турнира UFC 294 запретили бойцам демонстрировать флаги

Источник: Соцсети

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.

«Демонстрация любых флагов на UFC 294 запрещена», — сообщил источник.

Еще один источник ТАСС отметил, что данная мера с высокой долей вероятности введена для того, чтобы предотвратить возможные политические конфликты.