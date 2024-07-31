Умар подтвердил, что Хабиб будет его секундантом на турнире в Абу-Даби: «Очень рад, что он с нами» | Источник: Sports.Ru

— Хавьер Мендес, Хабиб и Шамиль Завуров.

— Год назад Хабиб говорил, что больше не будет секундировать бойцов. Когда стало понятно, что он отменил это решение?

— Ну вот в бою Ислама [с Дастином Порье] Хабиб вернулся. Стало понятно, что он будет секундировать и Усмана, и меня тоже. Но не все бои. Все невозможно. Например, сейчас на UAE Warriors Хабиба не было, хотя шесть наших бойцов дрались.

Но я думаю, он будет помогать в главных боях, которые смотрят большое количество фанатов и которые имеют большое значение и для команды, и в целом для наследия дяди. Помогать‑то он и так не переставал, он всегда был включен в тренировочный процесс. Но я в целом очень рад, что он с нами, — сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

3 августа Нурмагомедов подерется с Кори Сэндхагеном. Бой возглавит турнир UFC в Абу-Даби.

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