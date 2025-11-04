Шавкат Рахмонов установит нежелательный рекорд в UFС. Подробности

К сожалению, до конца года болельщики уже не дождутся возвращения 31-летнего бойца в октагон. По словам его менеджера, Саята Абдрахманова, Шавкат может провести бой в конце января или в начале февраля.
Это рекордный перерыв Рахмонова в UFC
Казахстанец дебютировал в американской организации в октябре 2020 года. С тех пор он провёл под её эгидой семь боёв, выиграв в каждом из них. Если посмотреть на перерывы между выступлениями, то в последнее время они становятся всё длиннее и длиннее. Винить нужно травмы и проблемы со здоровьем:
- 8 месяцев — после Алекса Оливейры и перед Мишела Празереса;
- 7 месяцев — после Мишела Празереса и перед Карлстоном Харрисом;
- 4 месяца — после Карлстона Харриса и перед Нилом Мэгни;
- 8 месяцев — после Нила Мэгни и перед Джеффом Нилом;
- 9 месяцев — после Джеффа Нила и перед Стивеном Томпсоном;
- 12 месяцев — после Стивена Томпсона и перед Иэном Гэрри;
- Ориентировочно 13−14 месяцев — после Иэна Гэрри.
Как видим, на протяжении четырёх боёв кряду перерывы Шавката продолжают увеличиваться. До последнего боя с Гэрри он не дрался рекордные 12 месяцев (именно в статусе бойца UFC). Но вскоре этот антирекорд будет обновлён вновь, так как простой будет длиться больше года.
Впервые Рахмонов не выйдёт на бой UFC за календарный год
Дебютировав осенью 2020 года в UFC, Шавкат стабильно дрался в лиге в течение каждого календарного года. Увы, серия закончится на 2025-м, ведь в уходящем году он не выступал и уже не выступит.
- 2020 год — один бой;
- 2021 год — один бой;
- 2022 год — два боя;
- 2023 год — два боя;
- 2024 год — один бой;
- 2025 год — нет боёв.
Другой проблемой является и то, что во время отсутствия Рахмонова дивизион активно обновляется. Претенденты бьются друг с другом, уже появился новый чемпион Джек Делла Маддалена (18−2) и новая угроза для него из соседнего дивизиона — Ислам Махачев (27−1). Уже 16 ноября они встретятся друг с другом на номерном ивенте UFC 322 в Нью-Йорке (США).
Сейчас у Шавката не так много потенциальных соперников, которые являются свободными. У многих бои в ближайшие недели. Да и титульный бой сразу казахстанцу тоже никто не даст. Поэтому ему предстоит непростое, но увлекательное возвращение в титульную гонку. Главное, чтобы само возвращение не откладывалось.