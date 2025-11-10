Ричмонд
Избивший жену экс-боец UFC умер в американской тюрьме

Бразильский боец Годофредо Пепей в июне попал в тюрьму за нападение на жену. Он выступал в UFC в 2012—2018 годах.

Источник: Getty Images

Бывший бразильский боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра (Годофредо Пепей) умер 9 ноября в возрасте 38 лет в тюрьме в штате Флорида (США), где он содержался с июня после нападения на свою жену, сообщает Globo.

Причину смерти бойца официально не называли, но его друг Рони Мариану Безерра заявил, что речь идет о самоубийстве, отмечает Sherdog.

Пепей провел 22 боя в ММА, выиграл 14, семь проиграл, еще один — против россиянина Павла Гордеева в 2019-м — признали несостоявшимся. В UFC бразилец выступал в 2012—2018 годах.

В 2012-м Пепей дошел до финала первого реалити-шоу The Ultimate Fighter: Brasil, где проиграл Безерре.

Пепея арестовали в конце июня в Дирфилд-Бич (Флорида) за нападение на жену Самару, которую он избил и которой не давал обратиться в полицию.

Адвокат вдовы Кастро заявил, что она является его единственным официальным представителем и должна заниматься вопросом репатриации тела, сталкиваясь при этом с травлей в социальных сетях, пишет CNN Brasil.