Дастин Порье: «Бои против Хабиба и Махачева — настоящий пазл. Эти парни превращают тебя в менее эффективного ударника»

"Бои против Хабиба и Ислама — это настоящий пазл. Когда дерешься с ними, то превращаешься в менее эффективного ударника, потому что ты постоянно переживаешь о переводах в партер. Если Джек сможет победить, то только в стойке.
Он должен будет попасть по Исламу серьезным ударом. Но почувствовать дистанцию, начать выбрасывать удары и рисковать, когда ты все время думаешь о тейкдаунах… Вот в чем главная проблема. Сможет ли он это сделать?" — сказал Порье.
Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
