Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усман Нурмагомедов назвал, благодаря кому стал чемпионом: «Даже у моего отца не было планов»

Российский боец Усман Нурмагомедов рассказал, благодаря кому стал чемпионом PFL в легком весе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

На прошлой неделе Нурмагомедов победил британца Альфи Дэвиса и защитил чемпионский пояс PFL.

«Все мои достижения — благодаря дяде Абдулманапу (Нурмагомедову). Мой отец отдал нас в спорт, но даже у него не было планов, чтобы мы стали чемпионами. А дядя Абдулманап верил в нас. Он всегда приходил к моему отцу и говорил: “Эй, я вижу в твоих пацанах большой потенциал. Береги их”. Сейчас дядя Абдулманап не с нами, но его сын продолжает делать его работу», — заявил Усман в интервью пресс-службе PFL.

Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше