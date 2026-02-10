Усман Нурмагомедов назвал, благодаря кому стал чемпионом: «Даже у моего отца не было планов»

«Все мои достижения — благодаря дяде Абдулманапу (Нурмагомедову). Мой отец отдал нас в спорт, но даже у него не было планов, чтобы мы стали чемпионами. А дядя Абдулманап верил в нас. Он всегда приходил к моему отцу и говорил: “Эй, я вижу в твоих пацанах большой потенциал. Береги их”. Сейчас дядя Абдулманап не с нами, но его сын продолжает делать его работу», — заявил Усман в интервью пресс-службе PFL.